Украинский кинематограф способен не только развлекать и смешить, но и побуждать к размышлениям и заставлять чувствовать каждый кадр всем сердцем. За годы независимости в Украине вышло немало лент, вызывающих особые эмоции.

По случаю важного государственного праздника Кино 24 расскажет о фильмах, что пронимают до мурашек. Это мощные истории, которые никого не оставят равнодушными.

К слову Шедевры нашего кинематографа: 6 лучших фильмов независимой Украины, которые должны увидеть все

"Киборги" (2017)

Военная драма Ахтема Сеитаблаева – одна из первых серьезных рефлексий о российско-украинской войне, а именно о событиях на Донбассе в 2014 году. Фильм рассказывает об ожесточенной борьбе украинских защитников за Донецкий аэропорт. Бойцы героически держат оборону и отражают атаку за атакой.

В главных ролях – шестеро военных, которые отправляются на боевое дежурство. Страна называет их киборгами, но на самом деле они – украинцы с разной позицией, разным возрастом и мыслями, но общей целью.

"Киборги": смотрите трейлер онлайн

"Домой" (2019)

Драма Наримана Алиева рассказывает о крымском татарине Мустафе, у которого умирает его первенец – Назим. Отец приезжает в Киев, куда переехали его двое сыновей после оккупации Крыма. Он хочет вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине согласно мусульманским традициям.

Лента поднимает темы семьи, потери и идентичности. В нем соединились личные трудности героев с актуальными политическими событиями.

"Домой": смотрите трейлер онлайн

"Памфир" (2022)

Дебютная полнометражная лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука изображает историю Леонида по прозвищу Памфир. Будучи контрабандистом в прошлом, он выбирает честную жизнь и отправляется на заработки в Европе. Перед праздником Маланки мужчина ненадолго возвращается к своей семье.

В силу обстоятельств главный герой вынужденно снова возвращается к контрабанде. Он в последний раз берется за груз, который должен перенести через границу в Румынию. Это фильм о вере, религии, семье, отцовстве и внутренней и внешней борьбе героя.

"Памфир": смотрите трейлер онлайн