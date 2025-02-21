В течение многих лет россияне привыкли присваивать то, что на самом деле не принадлежит им, – от территорий до культурного наследия. Это также исторические достижения, культурные достояния и творческие достижения.

Кроме этого, Россия ворует наши фильмы. Украинские кинематографисты создают высококачественные ленты, но эти работы нередко попадают на пиратские сайты, где их незаконно демонстрируют как российские.

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"Тени забытых предков"

Фильм "Тени забытых предков", создан выдающимся украинским режиссером Сергеем Параджановым, является одним из самых выдающихся произведений мирового кинематографа.

Эта картина всегда была символом украинского киноискусства. Однако фильм попал в программу Фестиваля российского кино во Франции, что вызвало волну возмущения среди украинских кинематографистов и культурных деятелей.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

Более того, чтобы избежать обвинений в культурной краже, российские организаторы фестиваля решили переименовать картину Параджанова на "Огненные кони".

"Мавка. Лесная песня"

В 2023 году Россия продолжила свои попытки присвоить культурные достижения других стран, и на этот раз речь идет об украинском мультфильме "Мавка. Лесная песня".

Этот анимационный фильм, ставший гордостью украинского кинематографа, поражает своей красотой, глубиной и отражением украинской культуры, фольклора и традиций. Однако, несмотря на его четкую украинскую принадлежность, Россия решила безжалостно присвоить это произведение и использовать его для своих собственных коммерческих целей.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время анонсирования показа "Братьев Супер-Марио в кино" и продавая билеты на этот фильм, они транслировали "Мавку. Лесную песню", используя термин "досеансное обслуживание". Это означает, что украинский мультфильм продавали как дополнительную услугу для тех, кто покупает билеты на другую ленту.

"Люксембург, Люксембург"

Россия решила присвоить этот фильм, что вызвало возмущение среди украинской общественности. Однако хуже даже не это – наибольшее возмущение вызвал ужасный перевод ленты.

В сети начали распространяться пиратские копии фильма с русским переводом, который стал объектом насмешек. Перевод оказался настолько нелепым, что слушать его без смеха просто невозможно. Россияне не только не соблюли точность перевода, но и не проверили произношение слов и фраз, что привело к массовым искажениям.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот нелепый перевод вызвал волну критики в интернете, где пользователи не сдерживали сарказма и насмешек.