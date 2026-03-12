Не пропустите: 3 украинских фильма, которые выходят в кино уже сегодня

12 марта в украинских кинотеатрах настоящий аншлаг. Ведь именно сегодня в прокат выходят сразу три новых украинских фильма.

Это ленты разных жанров, среди которых каждый сможет найти своего фаворита. В материале 24 Канала рассказываем, какие именно украинские фильмы можно посмотреть в кинотеатрах уже сегодня.

Какие украинские фильмы вышли в кино?

"Крещатик 48/2"

12 марта в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Крещатик 48/2". Это семейный приключенческий комедийный фильм режиссера Дмитрия Авдеева. Сценарий к ленте написал Юрий Микуленко.

Сюжет сосредотачивается на истории 11-летних Юрия и Мии. Они оказываются в потайном Киеве, который берет свое начало в 482 году. Действие фильма происходит в доме, которого нет ни на одной карте.

"Крещатик 48/2": смотрите онлайн трейлер фильма

Это параллельный мир, другая реальность, в которую могут попасть только дети. Там Юрий и Мия встречают персонажей украинской мифологии и противостоят богине смерти, которая представляет реальную угрозу для всего человечества.

"Когда ты расстанешься?"

Долгожданное продолжение фильма "Когда ты выйдешь замуж?" под названием "Когда ты расстанешься?" также выходит в прокат 12 марта 2026 года.

Это романтическая комедия режиссера Алексея Комаровского. В главных ролях зрители увидят Наталью Денисенко, Антонину Хижняк, Тараса Цимбалюка и Анастасию Цимбалару.

"Когда ты расстанешься?": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается после свадьбы, которая превращается в настоящий хаос после исчезновения жениха. Параллельно мир потрясает новость об исчезновении легендарного бриллианта. Остается выяснить, связаны ли между собой эти события. Зрителей ждет ряд рискованных решений, ловушек, предательств, опасностей и неожиданностей, которые могут кардинально изменить все.

"Братская четверка"

Еще одна премьера, которая выходит в прокат, – документальный фильм "Братская четверка" режиссера Богдана Пиленко. Сюжет разворачивается вокруг четырех украинских диверсантов, которые должны выполнить задание на территории России. Перед зрителями предстают Непийпиво, Святоша, Аполлон и Тарасий.

"Братская четверка": смотрите онлайн трейлер фильма

Они оказываются на вражеской территории и становятся настоящими легендами российско-украинской войны. Это история о братстве, силу единства и четверку собратьев, которые стали символом веры, что теплится даже в самые темные времена.