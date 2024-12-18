Два украинских фильма могут побороться за Оскар-2025: о каких лентах идет речь

17 декабря Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы в 10 категориях на соискание 97-й премии Оскар-2025. В этом престижном списке есть две украинские документальные ленты, которые получили признание на международном уровне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт киноакадемии. Это важный шаг для украинского кинематографа, что свидетельствует о высоком уровне его развития и мировом признании.

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Какие украинские фильмы вошли в шорт-листы премии Оскар-2025

"Фарфоровая война"

Документальный фильм "Фарфоровая война" Брендана Белломо и Славы Леонтьева будет бороться за премию Оскар в категории "Документальный полнометражный фильм". В этом году в этой категории было подано 169 фильмов, из которых только 15 получили возможность попасть в шорт-лист.

Лента рассказывает о трех украинских художниках: Славе Леонтьеву, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, которые оставались в Харькове во время полномасштабного вторжения России. Город, что с первого дня войны стал объектом постоянных ракетных обстрелов, стал фоном для их жизни и творчества.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм показывает, как художники не только борются с врагом с помощью оружия (Слава Леонтьев также был военным), но и через искусство. Они создают фарфоровые изделия, которые используют для украшения разрушенных домов, превращая их в символы несокрушимости и надежды.

"Фарфоровая война" не только об искусстве, но и о силе духа, устойчивость и способность менять мир, даже когда вокруг царит война.

"Однажды в Украине"

В категории "Документальный короткометражный фильм" в шорт-лист попала лента "Однажды в Украине" Бетси Вест и Эрла Мака. Этот фильм создан в ко-продукции Украины и США и рассказывает историю войны в Украине глазами детей.

Фильм показывает, как дети, несмотря на разрушения и ужасы войны, продолжают жить, сохраняя креативность и фантазию. Они трансформируют разрушенные ракетами дворы и детские площадки, создают сказки, в которых овощные армии побеждают российских захватчиков, и продолжают традиции украинской музыки и танцев в разбомбленных студиях. Это не только история о стойкости и надежде, но и о невероятной способности детей адаптироваться к новым реалиям и сохранять веру в лучшее будущее даже в условиях войны.

"Однажды в Украине": смотрите онлайн трейлер фильма

Номинантов на премию Оскар определят 17 января 2025 года. Члены Академии будут голосовать за победителей номинаций с 11 до 18 февраля 2025 года, а церемония награждения состоится в ночь на 3 марта 2025 года в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.