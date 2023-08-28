Активность дистрибьюторов и готовность американского сервиса сотрудничать с украинцами свидетельствуют о том, что количество украинских проектов на Netflix будет расти. Сейчас их более 40, которые можно посмотреть преимущественно на территории Украины.
Это интересно 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, наиболее часто смотрящих в Украине
Украинские фильмы на Netflix
- "Памфир", 2022 год,
- "Клондайк", 2022 год,
- "Люксембург, Люксембург", 2023 год,
- "Пульс", 2021 год,
- "Свингеры", 2018 год,
- "Снайпер. Белый ворон", 2021 год,
- "Свингеры-2", 2019 год,
- "Я работаю на кладбище", 2021 год,
- "Встреча одноклассников", 2019 год,
- "Зима в огне", 2015 год,
- "Дикое поле", 2018 год,
- "Слуга народа-2", 2016 год,
- "Янтарные копы", 2021 год,
- "Носорог", 2021 год,
- "Поводырь", 2014 год,
- "Сторожевой залог", 2017 год,
- "Захар Беркут", 2019 год,
- "Мои мысли тихие", 2019 год,
- "Отдана", 2019 год,
- "Звезды по обмену", 2021 год,
- "Бешеная свадьба", 2018 год,
- "Фокстер и Макс", 2019 год,
- "Бешеная свадьба-2", 2019 год,
- "Бешеная свадьба-3", 2021 год,
- "Максим Оса: золото Песиголовца", 2022 год,
- "Соседка", 2022 год,
- "Нереальный КОПец", 2021 год,
- "Клондайк", 2022 год,
- "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", 2019 год,
- "Черный ворон", 2019 год,
- "Борщ. Секретный ингредиент", 2020 год,
- "11 детей из Моршина", 2019 год.
"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер
Украинские сериалы на Netflix
- "Мама", 2022 год,
- "Новенькая", 2019 год,
- "Поймать Кайдаша", 2020 год,
- "И будут люди", 2020 год,
- "Слуга народа", 2015 – 2019 годы,
- "Бешеные соседи", 2022 год,
- "Секс, Инста и ВНО", 2021 год,
- "Ромео и Джульетта из Черкасс", 2021 год,
- "Казаки. Абсолютно лживая история", 2020 год,
- "Я – Надия", 2023 год.
"И будут люди": смотрите трейлер