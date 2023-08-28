Активность дистрибьюторов и готовность американского сервиса сотрудничать с украинцами свидетельствуют о том, что количество украинских проектов на Netflix будет расти. Сейчас их более 40, которые можно посмотреть преимущественно на территории Украины.

Это интересно 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, наиболее часто смотрящих в Украине

Украинские фильмы на Netflix

"Памфир", 2022 год, "Клондайк", 2022 год, "Люксембург, Люксембург", 2023 год, "Пульс", 2021 год, "Свингеры", 2018 год, "Снайпер. Белый ворон", 2021 год, "Свингеры-2", 2019 год, "Я работаю на кладбище", 2021 год, "Встреча одноклассников", 2019 год, "Зима в огне", 2015 год, "Дикое поле", 2018 год, "Слуга народа-2", 2016 год, "Янтарные копы", 2021 год, "Носорог", 2021 год, "Поводырь", 2014 год, "Сторожевой залог", 2017 год, "Захар Беркут", 2019 год, "Мои мысли тихие", 2019 год, "Отдана", 2019 год, "Звезды по обмену", 2021 год, "Бешеная свадьба", 2018 год, "Фокстер и Макс", 2019 год, "Бешеная свадьба-2", 2019 год, "Бешеная свадьба-3", 2021 год, "Максим Оса: золото Песиголовца", 2022 год, "Соседка", 2022 год, "Нереальный КОПец", 2021 год, "Клондайк", 2022 год, "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", 2019 год, "Черный ворон", 2019 год, "Борщ. Секретный ингредиент", 2020 год, "11 детей из Моршина", 2019 год.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

Украинские сериалы на Netflix

"Мама", 2022 год, "Новенькая", 2019 год, "Поймать Кайдаша", 2020 год, "И будут люди", 2020 год, "Слуга народа", 2015 – 2019 годы, "Бешеные соседи", 2022 год, "Секс, Инста и ВНО", 2021 год, "Ромео и Джульетта из Черкасс", 2021 год, "Казаки. Абсолютно лживая история", 2020 год, "Я – Надия", 2023 год.

"И будут люди": смотрите трейлер