Выходят финальные эпизоды украинского сериала "Обратное направление". Лента изрядно полюбилась зрителю, однако пока ее нет в свободном доступе.

Поэтому в материале Кино 24 мы собрали для вас список украинских сериалов, которые стоит посмотреть, если вам понравился "Обратное направление". Более того, все эти киноистории доступны на YouTube.

Рекомендуем 3 новейших мини-сериала-триллера на Netflix, от которых волосы встают дыбом

Какие сериалы посмотреть, если понравился "Обратное направление"?

"Реванш"

"Реванш" – это украинский сериал о невероятной талантливой и умной Валентине, которая могла достичь невероятных успехов и испытать безумную любовь, если бы не измена ее близкого человека. Она теряет все: жениха, дом, доверие и оказывается за решеткой. С совсем юных лет она уверена, что справедливость нужно бороться. И с этого момента она начинает искать свое место под солнцем.

"Реванш": смотрите онлайн 1 эпизод ленты

"Ключи от правды"

Если вам понравился сериал "Обратное направление", то идеальным для просмотра будет также украинский сериал "Ключи от правды". Это лента об опытной следовательнице Валерии, которая пытается найти виновных в убийстве своего брата. Но рядом с тем, что она отыскивает свои "ключи от правды", она находит также настоящую любовь.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

"Одна семья"

Одна семья – это украинский сериал, который рассказывает о запретной любви. В центре сюжета две семьи, которые враждуют на протяжении многих лет. Но иногда от ненависти к любви может быть всего лишь один шаг. Но будет ли он правильным, покажет только финал этой киноистории.

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте своего фаворита уже сегодня!