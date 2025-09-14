Осеннюю атмосферу можно найти не только в американском или британском кино. Настроение этого уютного времени года можно найти и в украинских сериалах.

Когда за окном становится прохладнее, а небо покрывается облаками, хочется завернуться в плед и посвятить время интересным лентам. Кино 24 подобрало сериалы, полные осенних пейзажей и настроения этой поры.

"Первые ласточки"

Количество серий: 16 (2 сезона)

Это молодежный сериал-антология, где в каждом сезоне – новая история, начинающаяся 1 сентября. В первом сезоне следователь расследует дело о школьнице, которая покончила с собой. Второй сезон рассказывает о студентах журфака, жизнь которых всколыхнуло внезапное убийство студента.

"Первые ласточки": смотрите анонс онлайн

"Только живи"

Количество серий: 4

Драматический мини-сериал рассказывает о молодом режиссере, который мечтает снять выдающийся фильм и попасть на красные дорожки кинофестивалей. Но его планы разрушает полномасштабное вторжение. Герой влюбляется в девушку Олексу, которая ушла на фронт. Поэтому он откладывает мысли о кино и отправляется на войну, чтобы найти любимую.

"Только живи": смотрите анонс онлайн

"Секс, Инста и ВНО"

Количество серий: 12

События подросткового сериала разворачиваются в обычной винницкой школе. Одиннадцатиклассники готовятся к ВНО и сталкиваются с различными подростковыми трудностями. Они дружат, враждуют, влюбляются и ссорятся. Главная героиня Саша имеет шансы выиграть в голосовании и стать президентом школы. Но ее конкурентка Ева находит компромат, который переворачивает жизнь Саши с ног на голову.

"Секс, Инста и ВНО": смотрите 1 серию онлайн