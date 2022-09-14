"Он не был болен": известный Жан-Люк Годар совершил самоубийство

Легендарный французский кинорежиссер Жан-Люк Годар скончался 13 сентября в своем доме в Швейцарии. Сегодня его близкое окружение сообщило подробности смерти.

91-летний Жан-Люк Годар решил добровольно уйти из жизни. Его родные отметили о том, что он не был болен, но "его тело устало" и он "решил покончить с этим".

Читайте также 1 миллион дизлайков за два дня: зрители раскритиковали тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой

Жан-Люк Годар совершил самоубийство

Во французском издании Liberation говорится также о том, что Жан-Люк Годар больше не мог нормально жить из-за разных патологий.

Он не был болен, он просто устал. И потому он решил покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали. Его тело устало. Оно больше не работало. Он больше не мог нормально жить из-за разных патологий. И я думаю, что для человека, который был таким независимым, таким честным, не иметь возможности контролировать свои физические возможности, как все, было большим препятствием,

– заявил родственник Годара.

Отметим, Жан-Люк Годар был одним из величайших представителей направления "французской новой волны" в кинематографе. Его считают самым радикальным французским режиссером 1960-х и 1970-х годов. Среди его работ: "На последнем дыхании", "Маленький солдат", "Жить своей жизнью", "Прощай, речь", "Безумный Пьеро" и другие.

Годар был отмечен множеством наград, в частности, почетной кинопремией Сезар в 1987 и 1998 годах, Императорской премией, предоставляемой Японской художественной ассоциацией для театра и кино (2002 год) и почетной премией Оскар в 2011 году.

Что интересно, в 2018 году режиссер отказал в приглашении посетить Эрмитаж, чтобы сообщить свое несогласие с "условиями заключения" украинского режиссера-документалиста Олега Сенцова.