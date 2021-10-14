Важнейшие украинские фильмы ко Дню защитников и защитниц Украины, от которых сердце замирает

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Редакция Кино 24 собрала лучшие украинские фильмы, которые рассказывают о бойцах, которые оберегают нашу страну от врага, изображают историю женщин-майоров и показывают, как украинцы переживали потерянную связь с родными.

Война учит всех нас ценить достоинство, свободу и жизнь, как никогда до этого. Но также война – это всегда риск и страх. Мы выбрали самые важные фильмы, которые изобразят эмоции героев и их чувства, покажут самые тяжелые дни, как например: "Домой", "Тетрадь войны" или "Иловайск". Однако, наши защитники и защитницы – те же украинцы, которым юмор и смех помогают во всем, как показали в фильме "Наши котики". А о будущей победе в войне с Россией мы увидим в драматическом фильме "Атлантида".

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Киборги

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Полнометражный художественный фильм о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

На экране – 6 бойцов. Все они разного возраста и характера. Есть добровольцы и контрактники. Вокруг них руины – это то, что осталось от Донецкого аэропорта. И чтобы враг не пошел дальше – они готовы защищать насмерть то, что осталось от аэропорта.

За их несокрушимость противники назвали их "Киборгами". В одноименном фильме рассказывается о двух неделях ожесточенных боев в ДАПе. ЗА вымышленными героями кроются настоящие истории защитников аэродрома.

"Киборги" 2017: смотрите трейлер

Атлантида

Режиссер: Валентин Васянович

Съемки фильма проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. В драматической ленте рассказывается о будущей победе в войне с Россией. Главные роли исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

2025-й год. В прошлом году Украина победила в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Те, кто остался здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. На фоне опустошения рождается новая любовь,

– говорится в описании к фильму.

"Атлантида" стала первым украинским фильмом, который получил призовое место на Венецианском кинофестивале. В Украине премьера ленты запланирована на 5 ноября.

"Атлантида" 2019: смотрите трейлер

Наши котики

Режиссер: Владимир Тихий

Кино об украинских добровольцах, которые пошли защищать нашу страну от русских оккупантов. Без пафоса, зато с юмором. Лента "Наши котики" вышли на большие экраны 30 января 2020 года. Это новый жанр для украинского кинематографа – неполиткорректная патриотическая комедия. Кино об украинских добровольцах, которые пошли защищать нашу страну от русских оккупантов. События фильма разворачиваются на фронте в 2014 году. Среди продюсеров – бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун.

Успех неполиткорректной комедии вдохновил создателей на продолжение – недавно был представлен первый тизер фильма "Наши котики 2", или "Тайна женского монастыря".

"Наши котики" 2020: смотрите трейлер

Иловайск

Режиссер: Иван Тимченко

Первый украинский полнометражный художественный фильм о боях за Иловайск во время войны на Донбассе, который рассказывает об ужасе "зеленого коридора".

Фильм режиссера Ивана Тимченко основан на реальных событиях. Он честно рассказывает о кровавом августе 2014-го, когда российские боевики подло атаковали воинов АТО под Иловайск на Донбассе. Украинцы попали в сокрушительное окружения. 29 августа во время выхода "зеленым коридором" погибли 129 человек. По последним данным, общие потери украинских сил в этих боях могут достигать 420 бойцов.

Над сценарием первого украинского экшна об Иловайской трагедии более двух лет работал журналист и писатель Михаил Брыных. Он создавал его на основе многочисленных материалов в прессе и реальных историй добровольцев, принимавших участие в операции по освобождению Иловайска.

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" 2019: смотрите трейлер

Плохие дороги

Режиссер: Наталья Ворожбит

Фильм изображает то, как человек в экстремальных условиях способен проявить свои характер и способности; это авторская рефлексия на десятки интервью и показания людей на Донбассе.

На Международной неделе кинокритиков, проходящей в рамках Венецианского кинофестиваля, в 2020 году состоялась премьера ленты. Фильм признан лучшим в категории "Самый инновационный фильм".

В центре истории – жизнь украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Наталья Ворожбит писала сценарий, опираясь на реальные истории, собранные на Востоке Украины. Она впервые выступила как режиссер ленты, ведь до этого она была сценаристом таких известных фильмов как "Киборги" и "Дикое поле".

"Плохие дороги" 2020: смотрите трейлер

Позывной "Бандерас"

Фильм художественный, но кажется документальным. Он "живой" и от того ценный для истории артефакт. А все почему? Потому что в основе – боевые дневники нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказы воинов АТО 93-й бригады. Сценарий по показаниям бойцов написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. По этой истории также создали и одноименную книгу

"Позывной "Бандерас" 2018: смотрите трейлер

Тетрадь войны

Режиссер: Роман Любый

Режиссер Роман Любый решил сделать полнометражный документальный фильм, который полностью смонтирован с видео, которые снимали бойцы АТО на свои телефоны и экшн-камеры. Герои в фильме не имеют имен, не знают названий ни городов, ни деревень. Лента сосредотачивается на том, чтобы передать состояние и ощущение войны. Всего в фильме 18 соавторов. Некоторые из них погибли, кто-то пожелал остаться анонимным. 13 октября состоялась онлайн-премьера фильма на платформе Takflix

"Тетрадь войны" 2021: смотрите трейлер.

Донбасс

Режиссер: Сергей Лозница

Это тринадцать коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса. "Зеленые человечки" не могут вспомнить название своего "родного городка, здесь рядом". Немецкого журналиста на блок-посту встречают криком "фашиста поймали!". Здесь празднуют свадьбу и устраивают уличные расправы, экспроприированы во благо "республик" машины и деньги, живут в подвалах, спасаясь от обстрелов. Фильм Сергея Лозницы ищет ответ на вопрос: где в этом калейдоскопе проходит грань между правдой и вымыслом?

"Донбасс" 2018: смотрите трейлер

Домой

Режиссер: Нариман Алиев

Сентиментальная история о том, как везут тело сына, погибшего в АТО, в аннексированный Крым, чтобы похоронить его по всем мусульманским традициям. Фильм будет интересен тем, кто потерял связь с родней из-за войны и тем, кого такая ситуация тревожит до самого сердца. В центре истории – крымскотатарская семья, которая разделилась после аннексии украинского полуострова.

В Украине высоко оценили работу Наримана Алиева: лента стала обладателем гран-при Одесского кинофестиваля.

"Домой" 2019: смотрите трейлер

Явных проявлений нет

Режиссер: Алина Горловая

Документальный фильм изображает историю женщины-майора, которая возвращается с зоны боевых действий на Востоке Украины. Разговаривая с психологами, борясь с посттравматическим стрессовым расстройством и паническими атаками, она пытается вернуться к не то чтобы спокойной, но предыдущей нормальной жизни. Лента победила в национальном конкурсе DocudaysUA, а также получила специальную награду кинофестиваля DOK Leipzig в Германии. Ранее ее можно было увидеть на фестивалях или спецпоказах, а ко Дню защитника фильм вышел на платформе Takflix.

"Явных проявлений нет" 2018: смотрите трейлер

Черкассы

Режиссер: Тимур Ященко

Сценарий фильма снят по мотивам реальных событий марта 2014 года, в частности аннексии Крыма Россией. Картина рассказывает об украинском тральщике, который единственным из девяти военных кораблей отказался сдаваться и спускать государственный флаг, и три недели сопротивлялся русским военным.

"Черкассы" 2019: смотрите трейлер