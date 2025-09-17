Премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак" еще не состоялась. Однако в сети уже идут споры и критика из-за изменений, которые мы увидим уже совсем скоро.

В материале Кино 24 рассказываем подробности о дате премьеры, новых актеров и неожиданности, которые огорчили поклонников. Кстати, ранее мы объяснили, почему украинцы возмущены тизером 4 сезона "Ведьмака".

Что известно о премьере 4 сезона "Ведьмака"?

Премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак" состоится 30 октября. 14 сентября в сети наконец вышел долгожданный тизер, который расстроил некоторых зрителей. Шквал критики произошел из-за того, что в четвертом сезоне заменили главного героя, которого играл Генри Кавилл. Актер истощился тяжелыми съемочными сменами, которые длились по 12 часов, поэтому решил покинуть актерский состав четвертого сезона. Теперь роль главного героя воплотит Лиам Хемсворт.

Мы не делаем копию Кавилла. Лиам принесет собственную энергию, сохранив дух персонажа Сапковского,

– сказала шоураннер сериала.

"Ведьмак": смотрите онлайн тизер 4 сезона

Известно, что в четвертом сезоне будет восемь эпизодов. Он будет ориентироваться на события из 4 книги из Вселенной Анджея Сапковского под названием "Крещение огнем". Четвертый сезон станет предпоследним. Пятая часть будет финалом этой истории.

К своим ролям вернутся такие актеры: Аня Чалотра (Йеннифер), Фрея Аллан (Цири), Джои Бейти (Яскьер), Мими Ндивени (Фрингилья) и Миранда Ричардсон (Тиссая).

Что известно о новых актерах сериала "Ведьмак"?

Кроме Лиама Хемсворта, в сериале появится еще несколько новых актеров. Вот некоторые из них:

Джеймс Пьюрфой сыграет роль коварного шпиона Скеллена, советника императора

Дэнни Вудберн воплотит гнома Золтана Хивая.

Лоренс Фишберн будет вампиром-целителем Региса

Шарлто Копли мы увидим, как охотника на ведьмаков Лео Бонгарта

Что стоит знать о сериале "Ведьмак"?