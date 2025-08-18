Сериал "Венздей" продолжает активно покорять сердца поклонников по всему миру. Первый и второй сезон возглавили рейтинг 10 самых популярных лент на стриминговой платформе Netflix.

Очевидно, главная актриса сериала Дженна Ортега, которая играет роль легендарной Венздей, получила большую популярность. В материале Кино 24 мы покажем, как она выглядит в реальной жизни и расскажем, чем занимается.

Как выглядит в реальной жизни Дженна Ортега, которая играет роль Венздей?

Сейчас Дженне Ортеге 22 года. В сентябре 2025 года актрисе исполнится 23. И даже несмотря на свой юный возраст она уже смогла достичь огромных успехов.

Роль в популярном сериале "Венздей" сделала Ортегу всемирно известной актрисой. Более того, сейчас зрители активно просматривают 2 сезон ленты, в которой она стала еще и исполнительным продюсером.

Ранее Дженна признавалась, что мечтает оказаться вне камеры и выполнять роль режиссера. А сейчас актриса активно участвует в съемках, как актриса и фотомодель.

Несмотря на то, что карьера Дженны Ортеги складывается очень успешно, она также признавалась об изнурительности ее профессии. В частности, актрисе трудно дается слава и популярность. Поэтому Дженна начала практиковать медитацию и заниматься живописью. Это помогает актрисе восстановить баланс внутри и найти в себе силы для полноценной работы на съемочной площадке.