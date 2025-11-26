Что известно об актере-военном, сыгравшем главную роль в фильме "Ты – космос"

В последние дни сеть не утихает от обсуждений нового украинского фильма под названием "Ты –космос". Премьера состоялась 20 ноября 2025 года.

Главную роль в фильме сыграл украинский актер Владимир Кравчук. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о нем и в каких еще лентах можно увидеть Владимира.

Что известно о Владимире Кравчуке?

Главную роль в фильме "Ты – космос" воплотил украинский актер, который сегодня также является военнослужащим, Владимир Кравчук. Вы знаете его из таких лент, как "Янтарные копы", "Моя любимая Страшко", "Щедрик" и других.

До полномасштабной войны в Украине он активно строил свою карьеру актера и комика. Часто участвовал в театральных постановках, а после начала большой войны в Украине стал на защиту своей страны и начал служить в рядах Вооруженных сил.

Сначала Владимир служил в теробороне, полтора года был пулеметчиком 87-го батальона 106-й отдельной бригады ТРО, а затем стал военным корреспондентом на канале Армия ТВ. Поэтому сейчас он совмещает военную службу и работу в театре.

Первое время почти никому не говорил, что я актер. Не хотелось каких-то поблажек или отдельного отношения. Чтобы не было разговоров: мол, вероятно, не копает окопы, не ходит в наряды. И где-то внутри я тогда думал, что, возможно, уже никогда не вернусь к профессии. Это было начало полномасштабной войны, и никто не понимал, насколько мы сможем удержаться, или вообще доживем до какого-то финала,

– рассказывал Кравчук.

У Владимира Кравчука есть семья. Он рассказывал, что самым тяжелым в службе на фронте для него было то, что приходилось надолго расставаться с родными. В начале большой войны он вывез свою жену и сыночка в Каменец-Подольский. На тот момент мальчику было два года, а их разлука длилась семь месяцев.

Что известно о Владимире Кравчуке в фильме "Ты – космос"?

Роль в фильме "Ты – космос" стала настоящим прорывом для Владимира, ведь зрители активно отмечают блестящую актерскую игру и эмоциональное наполнение, которым Кравчуку удалось украсить своего персонажа Андрея. Неудивительно, что за эту роль он получил приз греческого кинофестиваля в номинации "Лучший актер".

Это история о космическом дальнобойщике Андрея Мельника из Хмельницкого, который возит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Если говорить о моих ощущениях: это фильм об очень давнем, почти архаичном желании быть человеком для другого человека. Даже тогда, когда это уже вроде и формально не нужно,

– комментировал свою роль Владимир.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Сейчас ленту можно посмотреть только в кинотеатрах. Но всем киноманам, без сомнения, стоит это сделать.