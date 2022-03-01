Война разрушает детство и разрывает семьи, – Джоан Роулинг может помочь украинским детям

Автор книг о волшебнике "Гарри Поттере" во время войны России против Украины призвала помогать украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Об этом она сообщила в твиттере.

Джоан Роулинг поддержала Украину и предложила помощь украинским детям

Британская писательница опубликовала пост, где отметила, что благотворительная организация Lumos может помочь тысячам украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины.

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Война рушит детство и разрывает семьи. "Люмос" обратилось с призывом помощи 100 тысячам детей, попавших в детские дома в Украине,

– написала она.

Что известно об "Люмосе" и его деятельность в Украине

Это международная благотворительная организация, основанная британской писательницей Джоан Роулинг. Компания способствует прекращению институционализации детей по всему миру.

В 2012 году организация начала сотрудничество с Фондом развития Украины. В 2015 году состоялся визит исполнительного директора Джорджетти Мулер в рамках конференции, организованной государственными партнерами. В 2017 году европейская команда "Люмоса" провела в Украине двухдневный семинар "Обеспечение лучших интересов ребенка в условиях реформы системы институционального ухода и воспитания детей".

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