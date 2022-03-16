Как выглядят Зеленский, Арестович, Ким во вселенной Marvel: супергеройские фото
Источник:телеграм Show must go on
Украинские художники создали серию супергеройских фото с украинскими политиками в главных ролях. Как выглядят Зеленский, Арестович, Ким и другие в мире Marvel – смотрите на Кино 24.
Фотографии, появившиеся на телеграмм-канале Show must go on, поразили украинцев. И пока мы ждем реакции мира, посмотрите ниже, как Зеленский примерил образ храброго капитана Америки или Арестович появился как рассудительный Тони Старк.
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Украинские политики в образах героев Marvel
Владимир Зеленский – украинский Капитан Америки, держащий щит с украинским Гербом.
Владимир Зеленский в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on
Алексей Арестович – благоразумный Тони Старк, Железный человек. Стоит на фоне украинского флага.
Алексей Арестович в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on
Виталия Кима точно изобразили мастером мистических наук Вонгом, лозунгом которого было: "Мы не нарушаем законы природы, а защищаем".
Виталий Ким в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on
Алексей Резников держит обычный пистолет, и неудивительно, ведь он – Министр обороны Украины.
Алексей Резников в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on
Давид Арахамия в образе могущественного Халка.
Давид Арахамия в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on
Михаил Подоляк – защитник планеты от мистических угроз Доктор Стрэндж.
Михаил Подоляк в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on
Ирину Верещук показали в образе шпионки Наташи Романовой из фильма "Черная вдова".
Ирина Верещук в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on