Как выглядят Зеленский, Арестович, Ким во вселенной Marvel: супергеройские фото

Украинские художники создали серию супергеройских фото с украинскими политиками в главных ролях. Как выглядят Зеленский, Арестович, Ким и другие в мире Marvel – смотрите на Кино 24.

Фотографии, появившиеся на телеграмм-канале Show must go on, поразили украинцев. И пока мы ждем реакции мира, посмотрите ниже, как Зеленский примерил образ храброго капитана Америки или Арестович появился как рассудительный Тони Старк.

Украинские политики в образах героев Marvel

Владимир Зеленский – украинский Капитан Америки, держащий щит с украинским Гербом.



Владимир Зеленский в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on

Алексей Арестович – благоразумный Тони Старк, Железный человек. Стоит на фоне украинского флага.



Алексей Арестович в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on

Виталия Кима точно изобразили мастером мистических наук Вонгом, лозунгом которого было: "Мы не нарушаем законы природы, а защищаем".



Виталий Ким в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on

Алексей Резников держит обычный пистолет, и неудивительно, ведь он – Министр обороны Украины.



Алексей Резников в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on

Давид Арахамия в образе могущественного Халка.



Давид Арахамия в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on

Михаил Подоляк – защитник планеты от мистических угроз Доктор Стрэндж.



Михаил Подоляк в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on

Ирину Верещук показали в образе шпионки Наташи Романовой из фильма "Черная вдова".



Ирина Верещук в образе супергероя Marvel / Фото с телеграма Show must go on