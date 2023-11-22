Звездная комедия: вышел трейлер фильма "Дон Жуан из Жашкова" с Дзидзьом и Надеждой Мейхер

"Дон Жуан из Жашкова" – веселая украинская комедия с участием известных украинских звезд в главных ролях. Премьера фильма запланирована на 4 января 2024 года.

В главных ролях – Вячеслав Бабенков, Дидзьо, Надежда Мейхер, Антонина Хижняк. Узнайте, о чем сюжет новой комедии и смотрите трейлер фильма.

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"Дон Жуан из Жашкова": о чем сюжет фильма

Фотограф из Киева, Женя, погружен в водоворот всяческих валящихся на него проблем. Бывшие и нынешние жены по очереди выливают на него свои заботы, а поиск новой работы не дает результатов. В своем поиске новых заказов, он неожиданно обретает новую любовь, добавив еще одно препятствие в своей жизни. Неизвестно как, он оказывается в Карпатах в избушке мольфара. Среди заснеженного леса и зимней сказки, Жене удается переосмыслить свою жизнь, делая ее менее безнадежной.

"Дон Жуан из Жашкова": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дон Жуан из Жашкова" является одним из самых дорогих фильмов, финансируемых Госкино

Комедия, являющаяся экранизацией одноименной пьесы Оксаны Гриценко, была создана Виктором Бутоком. Режиссер, уже имея опыт в съемках короткометражек, усовершенствовал сценарий и решился на свой первый полнометражный фильм. Проект стал одним из победителей конкурса Госкино в 2020 году, получив финансирование в сумме 25 млн. грн. Съемки проходили в 2021 году, задолго до полномасштабного вторжения.