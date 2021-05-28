Про участь в серіалі дівчина повідомила на своїй інстаграм-сторінці. За її словами, для участі у серіалі її запросили із каналу СТБ.
До слова Ексучасниця "Холостяка" Надін знялась у серіалі "Кріпосна": перші кадри у розкішному костюмі
Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер у виконанні Ксенії Мішиної. Вона просто незрівнянна. Хто ж міг подумати, що коли-небудь СТБ запросить мене знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок,
– розповіла про свої враження Юлія.
Вона також прикріпила кілька атмосферних фото зі зйомок стрічки, де постала у чарівній пишній сукні з оголеними плечима та з підібраною вгору зачіскою. Образ Юлії неймовірно личив фіналістці "Холостяка".
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Фанати, які ще з проєкту підтримують та захоплюються дівчиною, висловили свої емоції у коментарях:
- "Не дарма запросили, зовнішність справжньої аристократки, витончена";
- "Тепер "Кріпосну" точно буду дивитися";
- "Круто. Тільки через те, що ти там будеш, я подивлюсь";
- "Як це круто! Обожнюю цей серіал! З нетерпінням чекаю нового сезону. Юлю, ти прекрасна!";
- "Дуже гарна... Тобі будь-який образ підходить... Тому що ти мила і світла дівчина...";
- "Ви гарна, натуральна, справжня";
- "Круто! Вам личить такий стиль".