Легко заметить, что внешний вид известного голливудского актера существенно изменился. Это также подтверждает признанный украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер.

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Дмитрий Слоссер сказал, от чего может быть такой отек подбородка

По мнению эксперта, подобный отек, который отметили поклонники актера, может возникнуть в результате отека мягких тканей. Речь идет об области между подбородком и шеей. Этот вид пластической операции в хирургии известен как глубокая подтяжка шеи. Она выполняется через небольшой разрез под подбородком путем вшивания мышц и подъема структуры надгортанника.

Зак Эфрон признался, чего ходил к физиотерапевту

Ранее в интервью для издания Men's Health Зак рассказал, что бежав по скользкому полу в носках, он поскользнулся и ударился подбородком о гранитный борт фонтана. Это привело к потере сознания, и когда он пришел в себя, почувствовал, что его подбородок "болтается отдельно от лица".

Для восстановления ему пришлось пройти немало операций, посещать физиотерапевта, однако он не упомянул ничего о косметических вмешательствах. Пластический хирург отмечает, что хотя эта история актера может иметь основания, она очень напоминает сценарии звезд украинского и мирового шоу-бизнеса, которые придумывают разные сюжеты, вместо того чтобы признать проведение определенных пластических операций, например ринопластики.

Я не могу исключить небольшие изменения других частей лица. Однако это естественные изменения, происходящие в течение жизни. Явных признаков проведения отдельных пластических операций я не вижу. Совершенно нормальная практика, когда многие голливудские актеры пользуются услугами косметологов. Единственное, что явно изменилось – форма подбородка и верхней части шеи.

– отметил хирург Дмитрий Слоссер.