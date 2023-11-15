Абсолютно нормальная практика, – пластический хирург объяснил изменения внешности актера Зака Эфрона

Недавний выход Зака Эфрона в интервью для Entertainment Weekly, предшествовавший выходу фильма "Железный коготь", вызвал активные обсуждения среди поклонников по поводу возможных эстетических операций актера на его лице.

Легко заметить, что внешний вид известного голливудского актера существенно изменился. Это также подтверждает признанный украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер.

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Дмитрий Слоссер сказал, от чего может быть такой отек подбородка

По мнению эксперта, подобный отек, который отметили поклонники актера, может возникнуть в результате отека мягких тканей. Речь идет об области между подбородком и шеей. Этот вид пластической операции в хирургии известен как глубокая подтяжка шеи. Она выполняется через небольшой разрез под подбородком путем вшивания мышц и подъема структуры надгортанника.

Зак Эфрон признался, чего ходил к физиотерапевту

Ранее в интервью для издания Men's Health Зак рассказал, что бежав по скользкому полу в носках, он поскользнулся и ударился подбородком о гранитный борт фонтана. Это привело к потере сознания, и когда он пришел в себя, почувствовал, что его подбородок "болтается отдельно от лица".

Для восстановления ему пришлось пройти немало операций, посещать физиотерапевта, однако он не упомянул ничего о косметических вмешательствах. Пластический хирург отмечает, что хотя эта история актера может иметь основания, она очень напоминает сценарии звезд украинского и мирового шоу-бизнеса, которые придумывают разные сюжеты, вместо того чтобы признать проведение определенных пластических операций, например ринопластики.

Я не могу исключить небольшие изменения других частей лица. Однако это естественные изменения, происходящие в течение жизни. Явных признаков проведения отдельных пластических операций я не вижу. Совершенно нормальная практика, когда многие голливудские актеры пользуются услугами косметологов. Единственное, что явно изменилось – форма подбородка и верхней части шеи.

– отметил хирург Дмитрий Слоссер.