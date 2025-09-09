Дождливым осенним вечером так и хочется окунуться в интересный сериал, который можно посмотреть всего за 1 день. У нас есть для вас идеальный вариант.

Это мини-сериал "Заложник", который можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. В материале Кино 24 рассказываем, почему эта лента стоит внимания, сколько эпизодов насчитывает и кто сыграл главные роли.

Рекомендуем 5 высокорейтинговых фильмов об азарте, которые стали классикой мирового кино

Что известно о сериале "Заложник"?

Премьера этого британского политического триллера состоялась 21 августа 2025 года. Сериал насчитывает всего 5 эпизодов, поэтому вы легко сможете окунуться в эту историю всего на один вечер. Это идеальный вариант для тех, кто не любит многосерийные ленты, зато обожает интересные остросюжетные киноистории.

Смотрите также самый популярный комедийный детектив на Netflix, который полюбился украинским зрителям – по ссылке.

"Заложник": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета двое влиятельных политических деятелей и их большие неприятности. Мужа премьер-министра похитили, а президент Франции оказывается под давлением шантажистов.

Для того, чтобы решить свои проблемы, им придется объединиться. Но существует небольшой нюанс: между ними царит невероятная конкуренция. Теперь придется решить, что для них важнее – личные амбиции или разоблачение заговора против них обоих.

Главные роли в сериале сыграли: Сюранна Джонс, Жюли Дельпи, Лусиан Мсамати, Кори Милкрист, Эшли Томас, Мартин МакКанн, Хифту Куасем.

Какие еще сериалы популярны на Netflix?

Сериал "Заложник" возглавил рейтинг самых популярных лент на стриминговой платформе Netflix. Однако в списке можно найти и много других кинопроектов, которые действительно достойны внимания зрителей. Вот какие сериалы стали самыми популярными на платформе:

"Венздей" 2 сезон

2 сезон "Две могилы"

"Моя жизнь с Уолтерами" 2 сезон

2 сезон "Венздей" 1 сезон

1 сезон "Моя жизнь с Уолтерами" 1 сезон

1 сезон "Неукротимый" 1 сезон

1 сезон "Молодые миллионеры"

"Сирены"

"Отдел нераскрытых дел" 1 сезон

Выбирайте своего фаворита и окунитесь в новую интересную историю, которая точно сможет подарить вам незабываемые эмоции этим осенним вечером.