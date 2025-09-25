Украинцы расстроены финалом 3 сезона "Женского доктора": что пишут люди в комментариях
- Финал 3 сезона "Женского доктора" разочаровал многих зрителей из-за недостаточного количества серий и нераскрытия второстепенных персонажей.
- Несмотря на критику, премьера третьего сезона достигла высоких показателей просмотров и стала лучшим сериальным стартом сезона.
Состоялась премьера финальных эпизодов украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Сейчас последние серии доступны только для спонсоров.
Однако многие украинцы уже посмотрели финальные эпизоды и написали свои впечатления в сети. В материале Кино 24 узнаете, что пишут зрители о финале 3 сезона.
Что пишут украинцы о финале 3 сезона "Женского доктора"?
Вышли финальные серии третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". На этот раз сериал насчитывает не 40 эпизодов, как это было в предыдущих сезонах, а всего лишь 12. Вероятно, это произошло из-за проблем во время съемок. Этот факт изрядно расстроил зрителей, ведь украинцы обожают этот сериал и рассчитывали на большее количество серий.
Люди несколько расстроены из-за того, что, по их словам, кинотворцы недостаточно раскрыли второстепенных персонажей, которых показали во втором сезоне. Многие зрители отмечают, что второй сезон выдался самым интересным, а некоторые рассчитывают, что будет еще и четвертый сезон, хотя пока об этом речь не идет. Вот что пишут украинцы в комментариях:
- "Немножко грустно, что заканчивается история. Ну там уже и так видно, что это финал: многие изменились и женился, нашел себя. Но мы, зрители, уже так привыкли к этим актерам!"
- "Обожаю этот сериал, но 3 сезон не так "взял за душу", как 2-й. Жаль, что не раскрыли пару Шумейка и Квадро, которая была беременна. Как-то обошли истории второстепенных персонажей, которых раскрывали во 2-м сезоне"
- "2 сезон был самым интересным. Третий очень быстро закончился. Многие истории персонажей из второго сезона не показали. Не зацепил третий сезон..."
- "Почему не 40 серий? Треш!"
- "Конец мне не очень. Сократили все так, чтобы типа и людям понятно было и чтобы серий немного. Странно как-то. Хотелось больше серий!"
- "Хотим еще 4 сезон"
Несмотря на критику, третий сезон "Женского доктора" стал лучшим сериальным стартом сезона. Премьера собрала очень высокие показатели просмотров. Об этом сообщал телеканал 1+1.
Не только "Женский доктор": какие еще украинские сериалы посмотреть осенью?
Если вы настоящий фанат "Женского врача", но 12 эпизодов третьего сезона вам недостаточно, то вы можете посмотреть и другие ленты о новой жизни и второй шанс.
В частности, среди таких сериалов:
- "Просто Надежда",
- "Зов любви",
- "Госпиталь",
- "Врачи",
- "Кофе с кардамоном" и другие украинские ленты.
Некоторые из них уже есть в сети, а некоторые только выйдут этой осенью. Поэтому, ищите своего фаворита и окунитесь в интересную сериальную историю уже в этот вечер.