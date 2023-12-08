Смотрел, будто я была куском мяса: Жерара Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Актриса Элен Даррас подала жалобу на французского актера Жерара Депардье, заявив, что он совершал сексуальное насилие над ней во время съемок. Ранее подобные обвинения в сторону Депардье уже звучали, в частности, 13 женщин признались, что французский актер позволял себе делать над ними подобное.

В октябре 2023 года Жерар Депардье отверг все обвинения и заявил, что не позволяет себе делать подобного с женщинами. Читайте, почему актера снова обвиняют в сексуальном насилии.

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Элен Даррас пожаловалась на Жерара Депардье

Актриса снималась в одной ленте с Жераром Депардье. Это был фильм "Диско", вышедший на экраны еще в 2008 году, тогда Элен было всего 26 лет. Даррас объяснила, что тогда не выносила этот инцидент на публику, поскольку только начинала свою карьеру и боялась попасть в "черный список". Впрочем, теперь призналась о том, как противно вел себя французский актер на съемочной площадке.

Он смотрел на меня так, словно я была куском мяса. Он подошел ко мне, а потом провел рукой по моим бедрам и ягодицам,

– рассказывала актриса.

А также неоднократно приглашал ее в свою гримерку, но то, что Элен Даррас ему отказывала, не меняло ситуацию.

Он продолжал щупать меня между дублями,

– заявляла Элен.

Сейчас следователи изучают жалобу Даррас, чтобы понять не истекли ли еще сроки, когда можно принять ее во внимание. После этого станет ясно, что будет дальше с этим делом.

Жерара Депардье обвинили в насилии 13 женщин

Элен Даррас оказалась не единственной жертвой французского актера. В 2018 году актриса Шарлотта Арнольд обвинила актера в изнасиловании. Впрочем, Депардье опровергает все обвинения в свою сторону.

В общей сложности 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. Депардье же отверг все обвинения и в октябре 2023 года опубликовал открытое письмо во французской газете "Le Figaro". Актер заявил, что "никогда не оскорблял женщину", что он не "не насильник и не хищник".