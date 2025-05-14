Жерару Депардье вынесли приговор за сексуальные домогательства на съемках: какое наказание получил актер

13 мая 2025 года состоялся суд над скандальным французским актером Жераром Депардье. Знаменитость обвиняют в сексуальном насилии на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни".

Более 20 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах к ним. Однако до суда дошло только два инцидента. О приговоре по делу сообщает Кино 24 со ссылкой на Assosiated Press.

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Жерара Депардье признали виновным: какой приговор вынесли актеру

76-летнего Жерара Депардье, который не явился в суд во время оглашения приговора, признали виновным в сексуальном насилии в отношении 54-летней декораторки и 34-летней ассистентки режиссера.

Инциденты произошли во время съемок фильма "Зеленые ставни" в Париже в сентябре 2021 года.

Эти ужасные случаи сексуальных домогательств произошли в период, когда Депардье уже обвиняли в изнасиловании молодой актрисы в 2018 году. Тогда прокуратура настаивала на возбуждении дела, однако в июне 2020 года расследование было прекращено из-за нехватки доказательств.

Суд назначил актеру 18 месяцев условного наказания.

Хотя сам Жерар Депардье не признает своей вины, однако таки согласился, что вел себя по-хамски на съемочной площадке.