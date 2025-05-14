Жерару Депардье вынесли приговор за сексуальные домогательства на съемках: какое наказание получил актер
- Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии на съемках фильма "Зеленые ставни" в отношении двух женщин.
- Актеру назначили 18 месяцев условного наказания, хотя он не признает своей вины.
- Инциденты произошли в сентябре 2021 года, а суд состоялся 13 мая 2025 года.
13 мая 2025 года состоялся суд над скандальным французским актером Жераром Депардье. Знаменитость обвиняют в сексуальном насилии на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни".
Более 20 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах к ним. Однако до суда дошло только два инцидента. О приговоре по делу сообщает Кино 24 со ссылкой на Assosiated Press.
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Жерара Депардье признали виновным: какой приговор вынесли актеру
76-летнего Жерара Депардье, который не явился в суд во время оглашения приговора, признали виновным в сексуальном насилии в отношении 54-летней декораторки и 34-летней ассистентки режиссера.
Инциденты произошли во время съемок фильма "Зеленые ставни" в Париже в сентябре 2021 года.
Эти ужасные случаи сексуальных домогательств произошли в период, когда Депардье уже обвиняли в изнасиловании молодой актрисы в 2018 году. Тогда прокуратура настаивала на возбуждении дела, однако в июне 2020 года расследование было прекращено из-за нехватки доказательств.
Суд назначил актеру 18 месяцев условного наказания.
Хотя сам Жерар Депардье не признает своей вины, однако таки согласился, что вел себя по-хамски на съемочной площадке.