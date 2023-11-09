Среди таких знаменитостей: Джаред Лето, Джордж Клуни и другие. На сайте 24 Канала смотрите подборку актеров, которые набирали вес ради желаемой роли.

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Актеры, которые набирали вес ради ролей

Джаред Лето, "Глава 27" (30 кг)

Чтобы исполнить роль Марка Дэвида Чепмена, толстого убийцы Джона Леннона в фильме "Глава 27", обычно стройный Джаред Лето набрал 30 кг. Для достижения этого результата он употреблял в пищу большое количество калорийной пищи: пиццу, макаронные изделия, мороженое, а также растопленный шоколад. Он также добавлял в свой рацион оливковое масло и соевый соус. К сожалению, это все оказалось бесполезным. Фильм оказался неуспешным в прокате, собрав всего 56 215 долларов в Северной Америке.



Джаред Лето / Коллаж 24 Канала

Рассел Кроу, "Совокупность лжи" (29 кг)

Для исполнения роли агента ЦРУ в шпионском боевике "Совокупность лжи" от Ридли Скотта, Рассел Кроу набрал 29 кг. По его словам, он даже получил удовольствие от того, что стал более полным. Австралиец отказался от спиртных напитков для веса.



Рассел Кроу / Коллаж 24 Канала

Роберт Де Ниро, "Бешеный бык" (27 кг)

Один из самых известных актеров, Роберт Де Ниро, набрал 27 кг для роли боксера Джека ЛаМотта в фильме "Бешеный бык" (1980) режиссера Мартина Скорсезе. Первоначально он прибавил 9 кг к своей мышечной массе, достигнув веса 66 кг, необходимой для начальных сцен фильма. Затем он взял 4-месячный перерыв, в течение которого поправился на 27 кг для завершающих сцен, где актер изображает ЛаМотта как владельца ночного клуба. Скорсезе выражал беспокойство по поводу лишнего веса актера, особенно из-за его затрудненного дыхания. Но жертва Де Ниро оправдала себя, поскольку его убедительная игра принесла ему Оскар за лучшую мужскую роль.



Роберт Де Ниро / Коллаж 24 Канала

Райан Гослинг, "Милые кости" (27 кг)

Хотя большинство актеров, которые увеличивают свой вес для роли в фильме, получают признание и награды, Райан Гослинг был уволен за это. Актер набрал 27 кг, чтобы сыграть в фильме Питера Джексона "Милые кости". По его мнению, это было необходимо, чтобы его герой, скорбящий отец, выглядел на экране более убедительно. Но впоследствии Гослинг признался, что у него и режиссера были разные представления о том, как должен выглядеть его герой. Актер считал, что его герой должен весить 95 кг и для этого он потреблял много мороженого. Однако когда режиссер увидел его в таком состоянии на съемках, он был неприятно поражен.



Райан Гослинг / Коллаж 24 Канала

Джордж Клуни, "Сириана" (14 кг)

Джордж Клуни, сыгравший роль агента ЦРУ Роберта Байера в фильме "Сириана", набрал 14 кг в течение 30 дней, потребляя по одной тарелке макаронных изделий. Актер признался, что в течение этого месяца он быстро и в больших количествах питался до тошноты. Впрочем, это было необходимо для его роли, и эта жертва оказалась не зря. За свою игру в этом фильме Клуни получил Оскар в номинации "Лучший актер во второстепенной роли".



Джордж Клуни / Коллаж 24 Канала