Языковой вопрос в Украине все еще остается актуальным, в частности, и в культурной сфере. Актриса Марина Кошкина рассказала, можно ли на съемочной площадке услышать русский.

Звезда фильма "Малевич" Марина Кошкина имеет четкую позицию относительно языка, о чем рассказала в интервью для Кино 24.

Читайте полное интервью Худшее – это равнодушие, – интервью с актрисой "Малевича" о кино и театре во время большой войны

Актриса поделилась, что сейчас на съемочной площадке большинство общается на украинском языке, но есть и те, которые продолжает говорить на русском.

Я бы хотела, чтобы это наконец окончательно изменилось. Не могу судить тех людей, которые в жизни говорят на русском. Это тоже меня раздражает безумно, но это их выбор. А насчет культурных пространств, мне кажется, что это уже должно быть стыдно, это позор. Так не должно быть. Но пока это еще есть,

– отметила Марина Кошкина.

Что раньше Марина Кошкина говорила о языке

Марина Кошкина родилась в городе Кременная Луганской области, поэтому долгое время разговаривала на русском. Поступив в университет, актриса попала в мастерскую Богдана Бенюка. Благодаря преподавателю у нее появилось желание говорить на украинском.

"Сейчас для меня это больной вопрос. Я мечтаю, чтобы русский как можно скорее исчез из нашего пространства. Чтобы люди не пользовались им, понимали, насколько это важно. Мне страшно слышать русский от детей – очень многие в Киеве на нем разговаривают. Когда сталкиваюсь с этим, так больно становится, внутри просто плачу", – говорила актриса в интервью OBOZ.UA.

Марина Кошкина признавалась, что после трех лет полномасштабного вторжения она жесткая к тем, кто выбирает язык врага. В частности, если к ней обращаются на русском – отвечает на украинском.