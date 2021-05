Саша Барон Коен отримає ексклюзивну нагороду від MTV

Скандальний актор та режисер Саша Барон Коен має отримати нагороду "Генія комедії" на премії MTV Movie & TV Awards у 2021 році. Про це 6 травня оголосив канал MTV.

16 травня номінований на премію актор, сценарист, продюсер та комік – Саша Барон Коен – стане четвертим лауреатом ексклюзивної премії "Геній комедії" від MTV, яка відзначає актора, який зробив незрівнянний внесок у світ комедії. Серед минулих нагороджених – Меліса Маккарті, Кевін Гарт та Вілл Феррелл.

На цьогорічному шоу Барон Коен також номінований у трьох категоріях, включаючи найкращий спектакль у фільмі за його роль Еббі Гоффмана у "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7), в номінації за найкращий фільм (для продовження "Бората 2" (Subsequent Moviefilm) та "Найкращий дует". В останній категорії він номінований разом із зіркою "Борат 2" – болгарською актрисою Марією Бакаловою.



Саша Барон Коен в ролі Алі Джі/ IMDb

Визначні нагороди актора

За свою кар'єру Саша Барон Коен отримав чимало нагород: