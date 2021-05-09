Саша Барон Коен отримає ексклюзивну нагороду від MTV

Скандальний актор та режисер Саша Барон Коен має отримати нагороду "Генія комедії" на премії MTV Movie & TV Awards у 2021 році. Про це 6 травня оголосив канал MTV.
16 травня номінований на премію актор, сценарист, продюсер та комік – Саша Барон Коен – стане четвертим лауреатом ексклюзивної премії "Геній комедії" від MTV, яка відзначає актора, який зробив незрівнянний внесок у світ комедії. Серед минулих нагороджених – Меліса Маккарті, Кевін Гарт та Вілл Феррелл.
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На цьогорічному шоу Барон Коен також номінований у трьох категоріях, включаючи найкращий спектакль у фільмі за його роль Еббі Гоффмана у "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7), в номінації за найкращий фільм (для продовження "Бората 2" (Subsequent Moviefilm) та "Найкращий дует". В останній категорії він номінований разом із зіркою "Борат 2" – болгарською актрисою Марією Бакаловою.
Саша Барон Коен в ролі Алі Джі/ IMDb
Визначні нагороди актора
За свою кар'єру Саша Барон Коен отримав чимало нагород:
- був визнаний кращим новачком на British Comedy Awards в 1999 році, за шоу "The 11 O'Clock Show";
- він отримав дві премії BAFTA за "Шоу Алі Джі";
- чотири номінації на премію "Еммі";
- номінацію на премію "Оскар" у категорії "Кращий адаптований сценарій";
- і премію "Золотий глобус" у категорії "Кращий актор — комедія або мюзикл" за роботу над художнім фільмом "Борат".
- На церемонії вручення премії British Comedy Awards 2012 року він отримав нагороду за видатні досягнення, прийнявши її в образі Алі Джі.
- У 2013 році на премії "Британія" він отримав нагороду Чарлі Чапліна за видатні досягнення в області комедії.