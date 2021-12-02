Секс у кадрі – це як заплакати, – Мішина про знімання інтимних сцен

Українська акторка Ксенія Мішина легко ставиться до інтимних сцен під час знімального процесу. Вона розуміє, що це робота і повинна її виконувати, якщо так попередньо прописано у сценарії. Щоправда, якщо це незапланована забаганка режисера, то вона відмовиться від цього.

Відомо, що після низки секс-скандалів у Голлівуді та навіть Україні на знімальних майданчиках кардинально змінилось ставлення до інтимних сцен. Зараз їх часто проводять за присутності певних експертів чи юристів, тому змусити людину до оголення, як це робили ще 10 чи 20 років тому – практично неможливо.

Можливо, зацікавить Як насправді знімають постільні сцени в кіно: секрети та відео

Ставлення Ксенії до секс-сцен

Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing . Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

Зірка шоу "Холостячка-1" ще під час проєкту показувала чоловікам, як знімається у сцені поцілунків, і так випробувала їх на ревнощі. Але загалом під час роботи вона спокійно ставиться до цього.

Я не категорична щодо відвертих сцен. Якщо це буде крутий проєкт, і я побачу за сценарієм, що в цій сцені є сенс, – без проблем. Але якщо це звичайна примха режисера, його особиста фантазія – я буду проти,

– наголосила Ксенія.

Акторка зізналась, що не готується до відвертих сцен, адже не соромиться та любить своє тіло. Але вона завжди скаже "ні", якщо не бачить у цьому сенсу чи їй підказує інтуїція, що це буде зайвим.



Ксенія Мішина розповіла про секс сцени / Фото з інстаграму акторки

"У моєму нещодавньому медичному проєкті я зіткнулася з такою ситуацією: було вирішено зняти одну дуже інтимну сцену, на яку глядач згодом відреагував негативно. Було багато негативних коментарів, наприклад: Навіщо? Цій героїні таке не підходить. Це лише підтвердило мої власні відчуття: іноді подібні сцени не потрібні", – пояснила зірка.

Читайте також До біса порно: 10 найгарячіших секс-сцен, які можна побачити на Netflix 18+

За її словами, секс у житті та в кадрі – це, звісно, різні речі.

У житті це справжні почуття – ти хочеш це робити. А в кадрі тебе змушують це робити. Секс у кадрі – це техніка, просто рухи. Це як заплакати: твій організм до цього не готовий, але для сцени треба зробити це штучно. Під час знімання інтимних сцен усередині тебе завжди відчувається певний дисонанс,

– сказала Ксенія.