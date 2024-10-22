Відомий український актор чесно висловився про мовне питання: "Це просто якийсь сюр"

Відомий український актор Сергій Кисіль поділився своїми думками щодо мовного питання, яке стало особливо актуальним в Україні після початку війни. Хоча Сергій родом із Хмельницького і його батьки розмовляють українською, він з дитинства спілкувався російською.

Однак зараз, усвідомлюючи важливість мовної ідентичності та культурної спадщини, актор зробив вибір на користь української мови. Про це актор розповів в інтерв'ю виданню УНІАН.

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Сергій Кисіль про мовне питання в Україні

За словами Сергія Кисіля, він завжди спілкувався російською, але після 2022 року свідомо вирішив відмовитися від цієї мови. Наразі актор повністю перейшов на українську, хоча іноді в його мові все ще можуть з'являтися російські слова.

Я розмовляв російською. Знімали більшість усього російською. Тому і є такий грішок. Я не можу сказати, що повністю розмовляю виключно українською, іноді ще проскакує слівце. Знаєте, це як погана звичка. Кажуть, звички можна позбутися за 21 день. Але воно сидить у нас дуже глибоко. У наших генах, у пам'яті з дитинства, юності. Адже всі ми дивилися радянські фільми й слухали їхню музику. Це було частиною нашого життя,

– сказав Кисіль.

Зараз, на його думку, важливо викорінювати цю звичку. Він вважає, що перехід на українську має бути свідомим вчинком людини, яка поважає себе.

"Я не розумію, як люди продовжують і навіть не намагаються переходити на українську, коли щодня нас знищують. Як, виходячи з укриття, у них повертається язик окликати своїх дітей мовою окупанта. Це просто якийсь сюр", – каже Сергій.

Актор вважає, що мовне питання сьогодні є надзвичайно важливим, і його необхідно ставити в пріоритет, навіть якщо не всім вдається перейти на українську мову одразу. Він підкреслює, що найголовніше – це докладати зусиль для викорінення мови окупантів із нашої землі.