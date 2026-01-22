Не тільки "Його і її": 5 серіалів на Netflix, які не можна пропустити

Попереду вихідні, тож є більше часу на відпочинок. Як варіант – зібратися з рідними або друзями, увімкнути Netflix і дивитися серіали.

24 Канал підготував добірку серіалів на Netflix, які не можна пропустити. Приємного перегляду!

Серіали на Netflix, які не можна пропустити

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 3

: 3 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Надворі 1925 рік, Англія. У розкішному заміському будинку організували вечірку, під час якої жарт обертається смертю. Розслідувати справу доведеться леді Ейлін "Бандл" Брен.

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Звір у мені"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Це історія про відому письменницю Еґґі Віґґс, яка втратила маленького сина. Після цього жінка відмовилась від публічного життя і перестала писати. Несподівано до неї приходить натхнення для нової книги.

Впливовий магнат нерухомості Найл Джарвіс купує будинок поруч з Еґґі. Колись його підозрювали у зникненні дружини. Головна героїня намагається розкрити правду, наражаючи себе на небезпеку.

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Його і її"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.2/10

У серіалі розповідається про колишню ведучу новин Анну, яка відмовилась від кар'єри та особистого життя. Одного разу жінка дізнається, що в Далонезі – місті, в якому вона виросла, сталося вбивство. Так, головна героїня береться за розслідування злочину. По приїзду Анна зустрічається зі своїм чоловіком, детективом Джеком Харпером.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблемні"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.9/10

Маленьке містечко Толл-Пайнс ховає безліч таємниць. Якось туди переїжджають поліцейський Алекс Демпсі та його вагітна дружина Лора. Чоловік знайомиться з Еббі та Лейлою, які навчаються в місцевій школі для проблемних підлітків. Дівчата намагаються втекти звідти й можуть стати ключем до розкриття правди.

Алекс починає розслідувати низку незвичайних інцидентів і підозрює, що до проблем у місті може бути причетна дивна директорка школи Евелін.

"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Відділ нерозкритих справ"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 9

: 9 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Детектив Карл Морк починає керувати новим відділом нерозкритих справ у департаменті поліції Единбурга. Чоловіку потрібно розслідувати справу прокурорки Меррітт Лінгард, яка зникла понад чотири роки тому. Йому допомагають Акрам Салім, що емігрував з Сирії до Великої Британії, молода курсантка Роуз, яка хоче сподобатись Карлу, і паралізований внаслідок вогнепального поранення Джеймс Гарді.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться онлайн трейлер серіалу