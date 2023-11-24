Шон Пенн збирається зняти фільм про загиблого українського пілота "Джуса"

Актор і режисер з США, Шон Пенн, неодноразово виражав підтримку Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення. Він відвідав Сіверськодонецьк під час боїв за місто. А у 2023 році на кінофестивалі "Берлінале" відбулася прем'єра його документального фільму "Суперсила", в якому Пенн провів інтерв'ю з українськими військовими, політиками, журналістами та дипломатами.

Президент Володимир Зеленський відзначив Шона Пенна орденом "За заслуги" III ступеню. Попри високу почесну нагороду, відомий актор продовжує виявляти зацікавленість та підтримку Україні та її героям.

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Шон Пенн хоче зняти фільм про "Джуса"

Цим поділилась мати загиблого героя. Жінка розказала, що нещодавно вона зустрічалася із зірковим актором та кінопродюсером Шоном Пенном у Києві.

Він (Шон Пенн – 24 Канал) не лише згадав про свого друга "Джуса" у присвяті до фільму "Суперсила", а й готує матеріал для документального фільму про нього,

– поділилась мати "Джуса".

Окрім того, жінка пригадала про свого сина та поділилась тим, якою доброю людиною він був.

Андрій, як ніхто інший, умів дружити, умів підтримувати контакти з дуже цікавими людьми. Усі ці вміння, ця дружба спрацювали на благо України у такий важкий час війни,

– розказала мати загиблого героя України.

"Джус" трагічно загинув в авіакатастрофі під Житомиром

Його не стало 5 серпня 2023 року. Тоді в небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки L-39. Двоє інших загиблих пілотів – майор Сергій Проказін та майор В'ячеслав Мінка.

"Джус" служив 10 років у Повітряних Силах. З початку повномасштабної війни, він захищав небеса України та активно виступав за надання Україні винищувачів F-16, подаючи це послання перед американськими сенаторами.

У вересні 2023 року Андрій став першим українцем, чия пам'ять була відзначена в Національному музеї авіації та космонавтики США.

Шон Пенн допомагає Україні

У той час, коли агресори почали атакувати українські міста, актор перебував в Україні. Він прибув до столиці з метою документування всіх подій, що трапляються тут, та поширення правдивої інформації про російські злочини. Крім знімання документальної стрічки, актор також допомагає нашим пілотам винищувачів отримати допомогу від США.

Це не надто велике питання, це дуже практичне питання. Якщо буде можливість вражати російські літаки – це буде значна допомога американської влади,

– заявив Шон.

Окрім того, Пенн побував у Бучі та Ірпені, де на власні очі побачив наслідки злочинних дій російських окупантів.

Його службу для України відмітив президент Володимир Зеленський.

Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити й весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей!

– написав Зеленський після зустрічі із зіркою.