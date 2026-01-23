Скарлетт Йоганссон і Кейт Бланшетт підтримали кампанію проти використання ШІ

Організація Human Artistic Campaign ініціювала кампанію під назвою "Крадіжка – це не інновація". Цю акцію підтримали акторки Скарлетт Йоганссон і Кейт Бланшетт, а також чимало інших діячів.

Вона спрямована проти практик використання штучного інтелекту. Про це повідомляє видання The Guardian.

Радимо Які російські фільми номінували на Оскар-2026 і чому їх не варто дивитися

Не лише Скарлетт Йоганссон і Кейт Бланшетт: хто ще підтримав кампанію проти ШІ?

Кейт Бланшетт та Скарлетт Йоганссон стали одними з відомих людей, які підтримали кампанію "Крадіжка – це не інновація", спрямовану проти практик штучного інтелекту, що порушують авторське право.

Серед інших знаменитостей – гурт R.E.M., письменниця Джоді Піколт, актор Джозеф Гордон-Левітт, творець серіалу "Пуститися берега" Вінс Ґілліґан, співачка Сінді Лопер та інші.

Що вони заявляють?

За словами цих творчих діячів, вони звинувачують розробників штучного інтелекту у використанні творчих робіт без дозволу для створення та навчання ШІ. На їхню думку, "крадіжка – це не інновація і не прогрес".

Технологічні компанії мають укладати угоди з авторами та власниками контенту з відкритої мережі. Водночас уже є компанії, які пішли шляхом ліцензування, зокрема Disney, The Guardian, Warner Music Group та інші.

Сьогодні питання авторського права залишається одним із найгостріших у розвитку штучного інтелекту. У США вже подано чимало судових позовів, пов'язаних із використанням контенту для навчання ШІ. Зокрема, у 2024 році OpenAI використала голос, схожий на голос Скарлетт Йоганссон, через що акторка публічно висловлювала своє обурення. Про це повідомляло видання Bloomberg.