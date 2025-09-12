Люди часто діляться на два типи: одні обожнюють осінь із її затишною атмосферою, інші ж у цей період відчувають занепад сил та апатію. Зникає радість і любов до життя.

Подолати такі відчуття може допомогти кіно – стрічка, що змушує переосмислити власні цінності. У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо про фільм "Солтберн": який у нього сюжет та чому варто приділити йому увагу.

Радимо Фільми для найсміливіших: 5 трилерів, після яких ви не зможете заснути

Що відомо про фільм "Солтберн"?

"Солтберн" – це психологічний трилер-драма, прем'єра якого відбулася 17 листопада 2023 року.

У центрі сюжету обдарований та сором'язливий студент Олівер Квік, який потрапляє в Оксфорд та натрапляє на багатого аристократа Фелікса. Той запрошує його провести літо у своєму розкішному маєтку. Знайомство з рідними Фелікса призводить Олівера до неймовірних наслідків.

"Солтберн": дивіться онлайн трейлер фільму

Свого часу ця стрічка підірвала тікток, відео та коментарі з однойменним гештегом #saltburn набрали понад 2,3 мільярда переглядів. Багато хто каже, що ця історія про абсолютну переоцінку цінностей, пошук свого справжнього "Я" та про те, як легко заблукати у світі та викривити власну реальність.

Стрічка зібрала абсолютно різні відгуки глядачів. Дехто зазначає, що це фільм-шедевр. Глядачі відзначають високу якість акторської гри, естетику у стрічці, сміливість у висвітленні соціальних тем, зокрема, класової нерівності, сцени та кадри, які надовго залишаються в пам'яті. Однак критикують за передбачуваність сюжету.

У фільмі багато огидних та шокуючих сцен, тому стрічку краще не дивитись тим, хто не любить дискомфорт. Дехто також відзначає недостатню глибину сюжету та персонажів. Однак кінокритики позитивно відгукується про стрічку, тож ви можете переглянути фільм та скласти власне враження.

Які ще фільми варто подивитись для самоаналізу?

Часто восени хочеться випустити емоції та добряче поплакати. Кінематограф ідеально в цьому може допомогти, адже є список фільмів, які можуть довести до сліз навіть найчерствішу людину. Серед таких фільмів:

"Зіроньки на землі"

"Вілл і Гарпер"

"Фрагменти жінки"

"Солодка скорбота"

Обирайте стрічку для перегляду та відновлюйте свій ментальний стан.