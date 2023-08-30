"Статеве виховання" 4 сезон: у мережі з'явилися постери героїв, де вони імітують оргазм

Четвертий сезон серіалу "Статеве виховання" виходить зовсім скоро – 21 вересня. Тож поки глядачі чекають на улюблене шоу, можуть насолодитися чуттєвими персонажними постерами від творців.

На світлинах зображенні головні герої серіалу – Отіс, Мейв, Ерік, Джин, Адам, Рубі та інші. Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл.

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Про що розповідає серіал "Статеве виховання"

Варто сказати, що події "Статевого виховання" розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому у хлопця зародилася ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.

У другому сезоні Отіс навчився мастурбувати, Мейв зустрілася зі своєю матір'ю, вони разом знову домовляються знову надавати послуги з секс-порад. Ерік зустрічає хлопця, ним стає романтичний Рахім. Мати Отіса – Джин раптом дізнається, що вона вагітна.

Третій сезон показав стосунки між Отісом та Рубі, Мейв та Айзеком, Еріком та Адамом. Також ми побачили зраду, сварки й нову пристрасть між Отісом та Мейв. Найголовніше – у школі з'явилася нова директорка, принципи й правила якої – недопустимі з боку етики: обмеження учнівських прав і свободи, знецінення та демотивація. Учні, звісно, зробили все можливе, щоб вона звільнилася. Мати Отіса, Джин, народила первістка, однак, хто таки є батьком – ми побачимо у 4 сезоні.

"Статеве виховання" 4 сезон: дивіться трейлер онлайн

Акторський склад

Ейса Баттерфілд – Отіс Мілберн, учень середньої школи Мурдейла.

Джилліан Андерсон – Джин Мілберн, мати Отіса.

Джеймс Пюрфой – Ремі Мілберн, батько Отіса, розлучився з дружиною і пішов з сім'ї.

Шуті Гатва – Ерік Ефіонґ, найкращий друг Отіса, гей.

Емма Маккі – Мейв Вайлі, шкільна зірвиголова і "погана дівчинка".

Коннор Свінделлс – Адам Ґрофф, син директора, шкільний хуліган.

Кедар Вільямс-Стірлінг – Джексон Марчетті, шкільний староста, улюбленець школи, подає великі надії як спортсмен.

Мімі Кіні – Рубі, шкільна красуня з тусовки "недоторканих".

Еймі Лоу Вуд – Еймі Ґібс, подруга Рубі.

Мікаел Персбрандт – Якоб Ньюман, сантехнік, має почуття до матері Отіса.

Патриція Елісон – Ола Ньюман — дочка Якоба, яка покохала Отіса.

Персонажні постери

8 персонажних постерів з'явилися на акаунтах Netflix і самого серіалу з підписом "Прийди та заглянь в обличчя музики". Кожен з героїв начебто імітує оргазм.