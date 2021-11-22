"Статеве виховання" 4 сезон: розсекретили, коли розпочнуться зйомки

22 листопада 2021 , 11:02
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Джерело:

Whats-on-Netflix

Третій сезон "Статевого виховання" залишив для шанувальників безліч питань. Відповіді ми зможемо отримати у 2023 році, бо знімання розпочнеться весною 2022 року.

В арсеналі Netflix комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" – один із найрейтинговіших. Це не дивно, одразу після виходу першого сезону він став улюбленим у всьому світі. 

Якщо ви пропустили Отіс і Мейв, секс-клініка та справжній батько Джой: яким буде 4 сезон "Статевого виховання"

"Статеве виховання" розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Нагадаємо, третій сезон показав стосунки між Отісом та Рубі, Мейв та Айзеком, Еріком та Адамом. Також ми побачили зраду, сварки й нову пристрасть між Отісом та Мейв. Найголовніше – у школі з’явилася нова директорка, принципи й правила якої – недопустимі з боку етики: обмеження учнівських прав і свободи, знецінення та демотивація. Учні, звісно, зробили все можливе, щоб вона звільнилася. Мати Отіса, Джин, народила первістка, однак, хто таки є батьком – ми побачимо у 4 сезоні. Таким чином, у четвертому сезоні ми дізнаємося: 

  • чи будуть знову разом Отіс і Мейв;
  • як складеться доля незалежного Еріка;
  • хто справжній батько Джой;
  • про майбутнє Мурдейла;
  • чи зможе Отіс відродити секс-клініку.

"Статеве виховання" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн 

 

Автор: Наталія Гулій