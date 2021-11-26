Сценаристка фільму про Голодомор "Ціна правди" поділилась вражаючими деталями зйомок

На честь 88 роковин Голодомору-геноциду редакція Кіно 24 поспілкувалась з американською журналісткою Андреєю Халупою. Про вражаючі деталі зі знімального майданчика "Ціни правди" читайте у матеріалі Кіно 24.

Прем'єра фільму "Ціна правди" про Голодомор-геноцид в Україні 1932 – 1933 років відбулась у світі 2019 року. Але у світовому прокаті фільм заявлено під назвою Mr. Jones. Режисеркою виступила польська акторка телебачення і кіно Агнешка Голланд.

Не пропустіть Щоб люди знали, заради чого боротись, коли прийде Кремль, – Андреа Халупа про Голодомор-геноцид

Головні події фільму розгортаються на фоні найстрашнішої сторінки в історії українського народу – масового штучного голоду, який було влаштовано комуністичним тоталітарним режимом. Головним героєм картини є валлійський журналіст Ґарет Джонс, який намагається розповісти для світу про знищення українців завдяки газеті New York Times. Але змова не дає йому шансів і його вбивають, але правда залишається жити назавжди.

Вражаючі деталі зйомок фільму про Голодомор

Вперше Андреа дізналась про Голодомор від своєї мами, а вона діда Андреи – Олексія Кейса, який пережив голод на Донбасі. Він залишив написав мемуари про життя в Україні. Одне зі свідчень свого діда про Голодомор Андреа використала у фільмі “Ціна правди”. Зйомки стрічки про Голодомор-геноцид відбувались в Україні, зокрема на околицях Києва. В ексклюзивному інтерв'ю для редакції Кіно 24 Андреа Халупа розповіла про те, як відбувалось фільмування однієї із найжахливіших сцен у фільмі.

У сцені Ґарет Джонс проходить повз вантажівки, на які збирали людські тіла і він бачить дитину, яка розривається від плачу і намагається розбудити свою мертву матір. Але Ґарет також бачить, як "збирачі" кидають на вантажівку з мертвих тіл її мертву матір, і за нею – дитину, яка продовжує несамовито плакати.

Андреа розповіла, що фільмування цієї сцени відбувалось у важкий час, коли багато хто зі знімальної групи хворів, а страшний холод виснажував акторів. Тож для того, аби "підтримати людей на зйомках, додати усім енергії та впевненості", сценаристка надіслала електронного листа, у якому поділилась реальними спогадами свого дідуся про автівку "збирача тіл".

Це було також для того, аби нагадати людям, що ми знімаємо справжні події. Тому коли ми підійшли до фільмування цього ж епізоду у фільмі, усі сказали, що відчували особливу силу та емоції завдяки спогадам мого діда,

– поділилась Андреа.

"Ціна правди" 2019: дивіться трейлер фільму

Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь ", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар