Це вже не вперше фільми Саніна потрапляють на Оскар. Але "Україна ще до цього не готова", – говорить режисер.

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Я уже не вперше граю в цю гру. Повірте мені, Україна ще не готова до цього. Я просто бачив, як працювала Корея, Іран, це великою мірою політична історія,

– поділився Санін в інтерв’ю 24 каналу.

За словами режисера, нам варто пам’ятати, що це не кінофестиваль, а змагання індустрій. "Якщо говорити про іноземну секцію, то це фільми, які щось дають для американської індустрії, не інакше. В Україні ми дуже міфологізуємо такі речі, а Американська кіноакадемія дивиться на це абсолютно з іншої сторони", – доповнює він.

Олесь Санін також сказав, що документальне кіно мало б більше шансів на Оскарі, але апріорі ті фільми, які туди попадають, — це найсильніші картини світу того сезону. За словами режисера, Україна переживає ще дитячі чи студентські якісь уявлення про те, як це працює: "Нам дуже хочеться. У нас є фантастичні таланти, принаймні про нас так говорять в Америці. Кажуть, що ми дуже талановиті, у нас дуже цікаві ідеї, але говорити про потужну історію кіно як ринку, індустрії, я боюся, ще рано. Але Україна завжди вирізнялася тим, що наші окремі таланти випереджали час, рухалися попри все у зовсім інших історіях".

Там багато політики, а також інтересів людей, які неможливо спрогнозувати. Звісно, треба старатися і вболівати. Коли я їхав, це було більше продюсерське рішення. Я точно знаю ціну цим нагородам, і від цього в мене тільки збільшилася кількість заздрісників у власному цеху,

– підсумував режисер.

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