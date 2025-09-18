Український режисер Тарас Томенко, який створив фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман", зізнався, що думає про скандал довкола Костянтина Темляка. Нещодавно у мережі піднявся скандал через те, що Костянтину Темляку вручили премію "Золота дзиґа".

Нагадаємо, що актор добровільно відмовився від неї. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA розповідаємо, що сказав Томенко про поведінку Темляка на знімальному майданчику.

Що сказав Тарас Томенко про Костянтина Темляка?

Тарас Томенко зізнався, що був дуже здивований скандальними новинами про Костянтина Темляка, оскільки, за його словами, під час роботи він був "дуже інтелігентним чоловіком". Режисер поділився, що Темляк зіграв роль Павла Тичини у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

Каже, що з Костянтином було дуже цікаво працювати, тому дуже складно повірити в те, що нещодавно з'явилося у мережі. Разом з тим, Тарас Томенко наголосив, що насильство неприпустиме в будь-якому разі.

Я навіть не міг подумати, що таке може статися, бо на знімальному майданчику це був дуже інтелігентний чоловік. І все те якось паралельно відбувалося з нашими зйомками… Складно повірити в те, що почув згодом. Утім, у любовних справах зазвичай непросто розібратися. Але наголошу: насильство неприпустиме в жодному разі,

– наголосив режисер.

Тарас Томенко вважає, що організаторам "Золотої дзиґи" варто було б відкласти цю номінацію, в якій був заявлений Костянтин Темляк. Команді премії потрібно було ухвалити якісь виважені рішення і взяти до уваги останні події, які відбуваються у медійному полі. Режисер каже, що слідство триває і воно точно буде прозорим, адже до цієї історії прикуто дуже велику увагу.

Що відомо про скандал із Костянтином Темляком?