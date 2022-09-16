Ірина Мохова разом зі своїм чоловіком Олександром Моховим підтримують російських окупантів. Свою позицію пояснюють тим, що люблять росію, навіть після того, як вона вже пів року вбиває їхніх же громадян.

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Ірина Мохова зрадила Україну і підтримує війну, яку розпочала росія

Про це повідомив її чоловік у розмові з російськими пропагандистами.

Ми із моєю дружиною за нашу країну. Вони – за свою. Але ми розумні люди, є порозуміння. Думаю, розколу через це немає. Для мене Україна як друга Батьківщина. І я з болем ставлюся до того, що там відбувається. При цьому я великий патріот своєї країни. Я шалено люблю росію. І моїй дружині, яка також стала росіянкою, дуже подобається росія,

– сказав путініст.

Після пів року героїчного протистояння української армії та жахливих вчинків, ґвалтувань, терору російських військових, вони заявили, що "за мир" і "не проти України". Відомо також, що батьки та сестри Мохової змушені були на початку війни тікати з дому і шукати прихистку в інших країнах. Попри все, звірства окупантів на рідній землі не переконали акторку в агресії та цинічності росії. Навпаки – вона запропонувала своїм рідним переїхати в росію.

На щастя, рідні "української" акторки ще при здоровому глузді й таки не погодилися виїхати до росії.



Зрадниця Ірина Мохова з чоловіком / Фото з соцмереж

Що відомо про Ірину Мохову (Огородник)

Народилася у 1991 році у місті Вараш Рівненської області. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (2007 – 2012 роки). Зіграла у таких мелодраматичних серіалах: