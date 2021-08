У новому трейлері "Веном 2: Карнаж" Том Гарді продовжує епічну боротьбу з Вуді Гаррельсоном

В мережі з'явився новий вражаючий трейлер "Веном 2: Карнаж", який розкриває історію епічної боротьби серійного вбивці Клетуса Кесседі з Едді Броком. Прем'єра фільму в Україні запланована на 16 вересня 2021 року.

Компанія Sony Pictures, яка займається продакшеном фільму від Marvel, випустила новий динамічний трейлер до осінньої кінопрем'єри 2021 року Venom: Let There Be Carnage. У продовженні фільму "Веном" 2018 року Том Гарді повертається до ролі Едді Брока, журналіста, який ділить своє тіло з інопланетним симбіотом – Веномом.

До теми "Веном" повертається в кінотеатри: опублікували перший трейлер продовження

Чим вразив другий трейлер Венома 2

Крім Гарді і Гаррельсона, у сиквелі попереднього фільму ми побачимо повернення Мішель Вільямс в ролі колишньої дівчини Едді Брока – Енн Вейінг. Також на повернення варто очікувати шанувальникам персонажа Ріда Скотта в ролі Дена Льюїса – нового хлопця Енн. В похмурому трейлері Венома 2 нам демонструють більше динаміки між персонажами Едді та Венома. Пара все ще вирішує проблеми в своєму співжитті, адже Едді змушує симбіота бути менш агресивним, в той час як Веном хоче, щоб було навпаки – Едді був активнішим. Веном переконує Едді: "Я хижак, мені потрібна свобода!". Також схоже на те, що у фільмі нам планують розповісти про передісторію Карнажа, про його походження. З огляду на смертоносні сили, які демонструє Карнаж у трейлері, вони здаються потужнішими, ніж у Венома. Чого вартує тільки видовищне перетворення Клетуса в Карнажа!

Чекати на прем'єру залишилось недовго, тож редакція Кіно 24 вже насолодилась адреналіном під час перегляду трейлера і почала відкладати гроші на квитки до прем'єри.

"Веном 2: Карнаж" 2021: дивіться трейлер фільму

Хоча в українських кінотеатрах фільм "Веном 2: Карнаж" планують презентувати 16 вересня 2021 року – в трейлері сказано, що прем'єра фільму відбудеться цієї осені, без конкретної дати.

