Весь жах у тому, що це єдина альтернатива режиму, – режисер про Навального

Недарма кажуть, що будь-який російський ліберал закінчується там, де починається українське питання. Яскравий приклад – Алєксєй Навальний, який зовсім недавно говорив, що"Крим – не бутерброд", тож не варто його повертати Україні.

Для нас це саме такий російський дискурс – ліберальний лише до певної міри. Про це 24 Каналу сказав кінорежисер, сценарист, ексголова Національної спілки кінематографістів України Тарас Ткаченко.

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Політичної опозиції немає

Ткаченко впевнений, що настане момент, коли ми побачимо за цим лібералізмом антиукраїнську позицію. "Жах у тому, що саме Навальний є єдиною альтернативою. Справжньої потужної опозиції, яку могла колись представити, до прикладу, Новодворська, там немає", – стверджує сценарист.

І самі російські опозиціонери це відчувають. Як зауважує кінорежисер, спроба підтримувати опозицію, яка врешті-решт виявиться для України не зовсім придатною для розмови, теж виглядає доволі сумнівно. А це ми розуміємо.

Ми розуміємо жерла конфлікту. Але для світу – це дуже неочевидні речі. Вони все ще намагаються там знайти "хороших руских",

– переконаний Ткаченко.

Крім того, наголошує він, це така собі мітка для українців. За словами Ткаченка, раніше український кінобізнес великою мірою залежав від російського, працював на російський ринок і фінансувався російськими грішми.

"Не дай Боже нам про це забути, забути вчорашній вечір (церемонія нагородження "Оскар" у ніч з 12 на 13 березня – 24 Канал) і повернутися до такої моделі співпраці. Це буде ганьба для нас, українців, якщо ми таке зробимо після війни", – резюмував ексголова Національної спілки кінематографістів України.

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