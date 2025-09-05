4 вересня на великих екранах з'явилося "Закляття 4: Останній обряд" – новий моторошний розділ культової франшизи, натхненої реальними подіями. У фільмі жахів і трилері режисера Майкла Чавеса до своїх ролей повертаються Віра Фарміґа та Патрік Вілсон.

Також у стрічці знялися Бен Гарді, Бо Ґедсдон, Джон Бразертон, Міа Томлінсон, Стів Коултер, Шеннон Кук та інші. Американська акторка українського походження Віра Фарміґа відверто розповіла про фільм – на Кіно 24.

Що розповіла американська акторка Віра Фарміґа про фінал "Закляття 4"?

За сюжетом, Ед і Лоррейн Воррени стикаються зі своєю найнебезпечнішою справою – останньою у кар'єрі, яка стає особистим випробуванням для їхньої любові та віри. Про цю історію, партнерство з Патріком Вілсоном та спадок справжньої Лоррейн Воррен ми поговорили з Вірою Фарміґою.

Акторка зізнається, що ще з першого фільму "Закляття" відчула особливу хімію зі своїм сценічним партнером.

Мені пощастило з цим партнером по сцені. Ми з Патріком працюємо зовсім по-різному, але чудово доповнюємо одне одного. Я кидаюся в сцену, покладаючись на інстинкти, а він аналізує все на молекулярному рівні. І саме ця різниця створює глибину Еда й Лоррейн,

– зазначає Віра.

І додає, що мірилом успіху проєкту для неї було те, наскільки їм з Патріком було весело, як багато вони сміялися.

Якби мені тоді сказали, що це стане найуспішнішою горор-франшизою в історії, і що нас визнають одним із найіконічніших дуетів у жанрі… Не знаю, і добре, що я цього не знала. Я не хотіла б відчувати такий тиск. Я зазвичай ставлю собі мінімальні очікування – лише те, що можу контролювати чи вкласти. Але знаючи, що поруч Патрік, я могла впевнено йти вперед, аби створити Ворренів і їхню іконографію,

– поділилась акторка.

"Закляття 4: Останні обряди": дивіться онлайн трейлер фільму

Для Фарміґи головний сенс франшизи завжди виходив за межі простого горору. Саме це утримує її у франшизі знову й знову.

Її лейтмотив: страх може постукати, але двері відчиняє любов. І це і є Ед та Лоррейн. Я вважаю геніальним те, що у фільмі жахів головне послання – "досконала любов долає страх". Так, ми даруємо глядачам страшні моменти, але вони підкріплені духовними "вітамінами та мінералами". Любов не просто втішає – вона цілком стирає страх. І це неймовірно,

– каже Віра.

За її словами, саме ця комбінація – віра, страх і почуття – робить "Закляття" унікальним. Фарміґа вважає, що суть Еда й Лоррейн полягає в тому, що з ними не хочеться прощатися. Вони є ідеальною парою, прикладом справжньої любові й турботи. Акторка наголосила, що глядачі люблять цих персонажів, адже вони демонструють, що любов – це не лише почуття, а й сила, яка лікує. Вони не просто борються зі злом, а й нагадують про найкраще в самих людях.

Особливе місце у новій частині серії займають стосунки Лоррейн із дочкою Джуді.

Для Лоррейн головним завданням завжди було – вберегти Джуді, що ми бачили й в "Аннабель". У цій частині ми досліджуємо передачу її духовної чутливості. Це величезна тривога для Лоррейн – і як матері, і як жінки, яка знає, наскільки важким може бути цей дар. У стосунках матері й доньки переплітаються любов, страх і відповідальність. Лоррейн бачила надто багато темряви й зробить усе, щоб її дитина залишалася у світлі,

– поділилась акторка.



MIA TOMLINSON as Judy Warren in New Line Cinema's "CONJURING: LAST RITES", a Warner Bros. Pictures release / Фото Giles Keyte

Фарміґа зізнається, що справжня Лоррейн Воррен завжди залишалася для неї невидимим супутником. Вона розповіла, що вони з Патріком за короткий час стали для Лоррейн близькими, і акторка відчувала, ніби вся ця дорога пройшла під її тихою опікою. За словами Віри, присутність Лоррейн завжди була: у перших двох фільмах фізично, а в останніх – духовно.

Фарміґа зауважує, що з режисером Майклом Чавесом вона працює вже не вперше й відзначає його унікальну енергетику. Вона підкреслює, що Чавес нагадує велику дитину, яка щиро обожнює Еда й Лоррейн і приносить на майданчик відчуття радості та гри, а для неї це є справжнім щастям – працювати з ним.

Що ж чекає на глядачів у "Останніх обрядах"? Фарміґа впевнена: цього разу чуттєвий складник вийде на передній план.

Вони знають, чого чекати: триматися за крісла, кричати, здригатися. Але я думаю, їх вразить емоційний елемент. Це найболючіша частина франшизи. Глядачі не лише кричатимуть, а й тягнутимуться за серветками. Тут високий рівень особистого, і, на мою думку, саме про емоційність говоритимуть найбільше,

– підсумувала Віра.

