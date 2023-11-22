В головних ролях – В'ячеслав Бабенков, Дзідзьо, Надія Мейхер, Антоніна Хижняк. Дізнайтесь, про що сюжет нової комедії та дивіться трейлер фільму.

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"Дон Жуан із Жашкова": про що сюжет фільму

Фотограф з Києва, Женя, занурений у вир усіляких проблем, які валяться на нього. Колишні та нинішні дружини по черзі виливають на нього свої турботи, а пошук нової роботи не дає результатів. У своєму пошуку нових замовлень, він несподівано знаходить нове кохання, додавши ще одну перешкоду у своєму житті. Невідомо як, він опиняється у Карпатах в хатинці мольфара. Серед засніженого лісу та зимової казки, Жені вдається переосмислити своє життя, роблячи його менш безнадійним.

"Дон Жуан із Жашкова": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дон Жуан з Жашкова" є одним із найдорожчих фільмів, яке фінансувало Держкіно

Комедія, яка є екранізацією однойменної п'єси Оксани Гриценко, була створена Віктором Бутоком. Режисер, вже маючи досвід у зніманнях короткометражок, вдосконалив сценарій та зважився на свій перший повнометражний фільм. Проєкт став одним із переможців конкурсу Держкіно у 2020 році, отримавши фінансування в сумі 25 млн грн. Зйомки відбувалися у 2021 році, задовго до повномасштабного вторгнення.