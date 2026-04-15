В Україні вийде психологічна драма про ветеранів, яка точно вартує вашої уваги

Творці психологічної драми про пошуки опори в почуттях "Втомлені" презентували офіційний трейлер фільму. Стрічка вийде в прокат вже 7 травня.

Режисером цієї історії став дійсний військовослужбовець Збройних Сил України Юрій Дунай, пише 24 Канал.

Про що фільм "Втомлені"?

Сюжет розгортається навколо історії ветеранів Люби та Андрія. Вони намагаються подолати травми війни, знаходячи підтримку у своїх почуттях, однак зіштовхуються з серйозним випробуванням для стосунків – байдужістю оточення та власними страхами.

Однак обоє розуміють, що навіть після болю є шанс на новий початок і внутрішнє зцілення. Це надзвичайно сильна історія про боротьбу з невидимими ранами, відновлення та силу любові.

У центрі сюжету – не сама війна, а її наслідки для людини: травма, сором за власне тіло та спроба навчитися жити після пережитого. Стосунки Люби та Андрія побудовані на крихкому балансі між підтримкою і внутрішньою руйнацією. Вони намагаються врятувати одне одного, але самі ще не готові до життя поза травмою. Це історія про повільне збирання себе наново, про здатність жити далі, несучи пам'ять про те, що сталося,

– каже режисер Юрій Дунай.

"Втомлені": дивіться онлайн трейлер фільму

Хто працював над фільмом?

Режисером стрічки став Юрій Дунай, який зараз служить в ЗСУ. Головну роль зіграв теж військовослужбовець Дмитро Сова. Над фільмом працювали й інші військові та ветерани. Зокрема, в одному з епізодів побачимо Олега Симороза.

Також до акторського складу долучились Валерія Ходос, Ірма Вітовська, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц, Олександр Соколов, Дарина Легейда, Сергій Лузановський, Пилип Іллєнко, Маргарита Гура та інші.

Продюсер стрічки – Пилип Іллєнко. Музику написав Олександр Ярмола – лідер рок-гурту "Гайдамаки". Сценаристка – Соломія Томащук. Оператором-постановником фільму є Володимир Іванов, а художником-постановником – Іван Левченко.

Фільм створено "Іллєнко Фільм Продакшенс" за підтримки Держкіно України. За дистрибуцію відповідає FILM.UA Distribution.

