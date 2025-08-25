Відомий американський режисер Вуді Аллен оскандалився рішенням взяти участь у Московському міжнародному тижні кіно. У МЗС України підкреслили, що це свідоме ігнорування злочинів, які здійснює Росія щодо України.

Насправді Вуді Аллен навіть у Голлівуді набув статусу "скандального". Одіозного режисера звинувачували у педофілії та сексуальному насильстві. У матеріалі Кіно 24 читайте більше про те, чому Вуді Аллен потрапив у "чорний список" світової кіноспільноти.

До слова Львівський театр не покаже "Кулі над Бродвеєм" через скандал із Вуді Алленом

Що відомо про роман з Мією Ферроу?

Вуді Аллен був офіційно одружений тричі, але також відомий через його численні романи. У 1980 році режисер закрутив стосунки з акторкою Мією Ферроу, яка зіграла головні ролі у 13 його фільмах. У неї було семеро дітей від попереднього шлюбу – троє біологічних та четверо названих, серед яких кореянка Сун-Ї.

Вуді Аллен попри 12 років спільного життя не одружився з Мією. Проте у 1985 році Мія вдочерила ще одну дівчинку – Ділан. Також у них народився син Ронан Ферроу. Вуді Аллен у 1991 році усиновив Ділан та хлопчика Мозеса.

Звинувачення в сексуальному насильстві

Через 12 років стосунки Вуді та Мії завершилися гучним скандалом. У серпні 1992 року Мія Ферроу звинуватила Вуді Аллена у сексуальних домаганнях до їхньої названої доньки Ділан, якій на той час було 7 років.

Згідно зі свідченнями акторки, вона занепокоїлась поведінкою чоловіка щодо доньки у 1987 та 1988 роках. Аллен нібито приділяв їй багато уваги, читав їй книжки, поки вона була у спідній білизні, та дозволяв смоктати його великий палець.

Вуді Аллен заперечував ці звинувачення. Справу розслідували та досліджували різні експерти та соціальна служба, але усі прийшли до висновку, що домагань не було, а жодних перевірених доказів на підтвердження звинувачення немає.

Стосунки з названою донькою коханої – Сун-Ї Превін

Приблизно у 1991 році розпочалися стосунки 56-річного Вуді Аленна та 21-річної Сун-Ї Превін – названої доньки Мії Ферроу та диригента Андре Превіна (це колишній чоловік Мії). Про їхній роман публічно стало відомо у наступному році. Попри те, що Аллен ніколи не був батьком Сун-Ї, їхні стосунки спричинили скандал та критику з боку суспільства.

Пара таємно одружилась у Венеції у 1997 році. Вони всиновили двох дітей і досі перебувають у шлюбі, хоч вкрай рідко з'являються разом на публіці.



Вуді Аллен та Сун-Ї Превін / Фото Rolling Stone

Що казала Ділан Ферроу про названого батька?

У дорослому віці Ділан Ферроу так само звинувачувала Вуді Аллена у сексуальних домаганнях. У 2013 році вона дала перший публічний коментар, а у 2014 написала відкритий лист.

Мій батько відвів мене на горище в заміському будинку моєї матері в Коннектикуті. Він сказав, щоб я лягла на живіт і погралася з іграшковою залізницею брата, яка вже була там встановлена. Я почала грати, а він сів позаду мене, у дверному отворі. Потім я зазнала сексуального насильства,

– розповіла Ділан в одному з інтерв'ю.

Ділан Ферроу про звинувачення у бік Вуді Аллена: дивіться відео онлайн

Вуді Аллен надалі заперечував ці заяви. Він сказав, що історія сфабрикована Мією Ферроу. На думку режисера, вона вигадала звинувачення, щоб помститися за його стосунки з Сун-Ї.

Старший брат Ділан, Мозес, став на бік Вуді Аллена, стверджуючи, що їхня мати постійно налаштовувала дівчинку проти режисера. Тоді як Ронан підтримав матір та сестру, сказавши, що вірить їй.

Вплив скандалів на кар'єру Вуді Аллена

Попри те, що звинувачення не були підтверджені офіційно, вони все ж позначилися на кар'єрі Вуді Аллена. Особливо у 2017 році, коли на тлі руху #MeToo Ділан Ферроу знову нагадала про себе. Чимало акторів та зірок кіно відмовилися працювати з Алленом. Сам режисер сказав, що це ігнорування його не турбує.

Після того як від Вуді Аллена відвернувся Голлівуд, режисер вирішив "засвітитися" в країні-агресорці. Він став учасником онлайн-розмови у рамках Московського міжнародного тижня. У спілкуванні з пропагандистом Федором Бондарчуком, Аллен розхвалив російське кіно та сказав, що не відкидає можливості приїхати в Росію і зняти тут фільм.