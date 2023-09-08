Не бійтесь його, воно красиве, – перші відгуки на фільм "Я, Ніна"

Життєствердна драма Марисі Нікітюк "Я, Ніна" вийшла в українських кінотеатрах. Фільм знятий за мотивами реальної історії телеведучої та журналістки Яніни Соколової про боротьбу з онкологією.

У мережі картину назвали першим українським фільмом про дорослу онкологію. Відомо, що під час роботи над фільмом режисерка спілкувалась з людьми, які мають історію раку, передає 24 Канал.

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"Я, Ніна": про що фільм

Головні ролі зіграли актори Ксенія Хижняк, Максим Панченко ("Червоний. Без лінії фронту"), Олексій Тритенко ("Я працюю на цвинтарі", "Крути 1918"), Ігор Колтовський ("Погані дороги", "Червоний"). За словами Яніни Соколової, всі персонажі мають реальних прототипів у житті.

За сюжетом, Ніна Сокіл – сильна особистість, не лише приваблива, а й успішна телеведуча. Її життя подібне до розкішної мозаїки: кохання, кар'єра, прихильники. Однак в одну мить жахлива новина руйнує все, до чого ця зірка так наполегливо прагнула. Саме ця перешкода змушує її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

"Я, Ніна": дивіться трейлер

Як стрічку сприйняли українські глядачі

Попри всі труднощі, з якими автори стикнулися під час роботи над фільмом, він таки вийшов на екрани. Українці зазначають, що зняти картину "Я, Ніна" – дуже смілива ідея, бо, враховуючи, який рівень канцерофобії в суспільстві, є ризики, що люди просто не захочуть/боятимуться дивитись історію про жінку, що проходить лікування раку. Але його має подивитись кожен, щоб розуміти глибину проблеми". Більше відгуків у мережі: