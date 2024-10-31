Світ забуває про війну: російського актора номінували на престижну премію Gotham Awards 2024
Джерело:Deadline
Російський актор Юрій Борисов, який не гидує ролями пропагандистів, став одним із номінантів на престижну кінопремію Gotham Awards 2024. Росіянин змагатиметься за звання найкращого актора другого плану за свою гру у фільмі "Анора".
Про це стало відомо із видання Deadline. Таке рішення організаторів премії обурило велику кількість людей, адже Борисов є одним із тих, хто полюбляє підігравати пропаганді Кремля.
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Юрій Борисов став одним із номінантів премії Gotham Awards 2024
Стрічка "Анора" отримала Золоту пальмову гілку на Каннському фестивалі та нагороду "за прорив" на кінофестивалі у Саванні, а тепер змагатиметься за звання найкращої на Gotham Awards 2024. Що цікаво, крім Борисова, у зйомках кінокартини "Анора" взяли участь ще кілька росіян: 22-річний Марк Ейдельштейн, 40-річна Дарина Єкамасова та 60-річний Олексій Серебряков.
У номінації "Найкращий актор другого плану" разом із російським актором змагаються:
- Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль",
- Деніелл Дедвайлер у "Уроці фортепіано",
- Брігітт Ланді-Пейн за "Я бачила телевізійне сяйво",
- Наташа Лайонн у "Його три доньки",
- Кларенс Маклін у "Співай, співай",
- Кеті О'Брайан за "Любов, брехня та кровопролиття",
- Ай Пірс у "Бруталіст",
- Адам Пірсон у "Інша людина",
- Браян Тайрі Генрі за "Вогонь усередині".
Однак таке рішення організаторів викликало обурення у багатьох. Багато людей вважають, що цивілізований світ починає забувати про війну та руйнування, які завдають російські окупанти в Україні.
Що відомо про позицію Юрія Борисова
Юрій Борисов – російський актор, який не гидує ролями у суперечливих пропагандистських фільмах. Протягом своєї кар'єри він активно залучався до проєктів, які не лише розважають, але й мають на меті просування певних політичних наративів. Зокрема, раніше він грав у російському пропагандистському фільмі "Калашников", який знімали у тимчасово окупованому Криму.
Такі фільми часто служать для підтримки російської державної ідеології, що викликало неоднозначну реакцію в суспільстві та серед критиків.