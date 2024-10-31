Російський актор Юрій Борисов, який не гидує ролями пропагандистів, став одним із номінантів на престижну кінопремію Gotham Awards 2024. Росіянин змагатиметься за звання найкращого актора другого плану за свою гру у фільмі "Анора".

Про це стало відомо із видання Deadline. Таке рішення організаторів премії обурило велику кількість людей, адже Борисов є одним із тих, хто полюбляє підігравати пропаганді Кремля.

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Юрій Борисов став одним із номінантів премії Gotham Awards 2024

Стрічка "Анора" отримала Золоту пальмову гілку на Каннському фестивалі та нагороду "за прорив" на кінофестивалі у Саванні, а тепер змагатиметься за звання найкращої на Gotham Awards 2024. Що цікаво, крім Борисова, у зйомках кінокартини "Анора" взяли участь ще кілька росіян: 22-річний Марк Ейдельштейн, 40-річна Дарина Єкамасова та 60-річний Олексій Серебряков.

У номінації "Найкращий актор другого плану" разом із російським актором змагаються:

Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль",

Деніелл Дедвайлер у "Уроці фортепіано",

Брігітт Ланді-Пейн за "Я бачила телевізійне сяйво",

Наташа Лайонн у "Його три доньки",

Кларенс Маклін у "Співай, співай",

Кеті О'Брайан за "Любов, брехня та кровопролиття",

Ай Пірс у "Бруталіст",

Адам Пірсон у "Інша людина",

Браян Тайрі Генрі за "Вогонь усередині".

Однак таке рішення організаторів викликало обурення у багатьох. Багато людей вважають, що цивілізований світ починає забувати про війну та руйнування, які завдають російські окупанти в Україні.

Що відомо про позицію Юрія Борисова

Юрій Борисов – російський актор, який не гидує ролями у суперечливих пропагандистських фільмах. Протягом своєї кар'єри він активно залучався до проєктів, які не лише розважають, але й мають на меті просування певних політичних наративів. Зокрема, раніше він грав у російському пропагандистському фільмі "Калашников", який знімали у тимчасово окупованому Криму.

Такі фільми часто служать для підтримки російської державної ідеології, що викликало неоднозначну реакцію в суспільстві та серед критиків.