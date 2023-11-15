Легко помітити, що зовнішній вигляд відомого голлівудського актора суттєво змінився. Це також підтверджує визнаний український пластичний хірург Дмитро Слоссер.

Дивіться також Щоб посміятись і поплакати: 4 круті фільми та серіали про футбольних фанатів

Дмитро Слоссер сказав, від чого може бути такий набряк підборіддя

За думкою експерта, подібний набряк, який зауважили шанувальники актора, може виникнути в результаті набряку мʼяких тканин. Розмова йде про область між підборіддям і шиєю. Цей вид пластичної операції в хірургії відомий як глибока підтяжка шиї. Вона виконується через невеликий розріз під підборіддям шляхом вшивання мʼязів та підіймання структури надгортанника.

Зак Ефрон зізнався, чого ходив до фізіотерапевта

Раніше в інтерв'ю для видання Men's Health Зак розповів, що бігши по слизькій підлозі в шкарпетках, він послизнувся й ударився підборіддям об гранітний борт фонтану. Це призвело до втрати свідомості, і коли він прийшов до тями, відчув, що його підборіддя "бовтається окремо від обличчя".

Для відновлення йому довелося пройти чимало операцій, відвідувати фізіотерапевта, утім він не згадав нічого про косметичні втручання. Пластичний хірург відзначає, що хоча ця історія актора може мати підстави, вона дуже нагадує сценарії зірок українського та світового шоубізнесу, які придумують різні сюжети, замість того, щоб визнати проведення певних пластичних операцій, наприклад, ринопластики.

Я не можу виключити також невеликі зміни інших частин обличчя. Однак це природні зміни, які відбуваються протягом життя. Явних ознак проведення окремих пластичних операцій я не бачу. Абсолютно нормальна практика, коли багато голлівудських акторів користуються послугами косметологів. Єдине, що явно змінилось – форма підборіддя і верхньої частини шиї.

– зазначив хірург Дмитро Слоссер.