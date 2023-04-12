Знову у центрі скандалу: путініста Жерара Депардьє звинуватили у домаганнях до 13 жінок

Французького актора з російським громадянством Жерара Депардьє знову звинуватили у сексуальних злочинах. 20-річна акторка вже висунула звинувачення проти путініста.

Нові розслідування від Mediapart виявили, що 74-річного актора звинувачують у сексуальних домаганнях до 13 жінок. Йдеться про тих, які працювали з ним на зйомках 11 різних фільмів з 2004 до 2022 року.

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Жерара Депардьє звинуватили у домаганнях до 13 жінок

За свідченнями опитаних жінок, Депардьє публічно домагався до акторок, гримерок і персоналу, розпускав руки, намагаючись залізти під їхню білизну чи сукню, а також пропонував піти з ним в роздягальню. Коли жінки відмовлялися, він реагував агресивно.

Прокуратура Парижу відповіла на запит видання Variety та повідомила, що наразі жодна з 13 жінок не звернулася до суду щодо Депардьє. Однак, за даними Mediapart, одна з акторок вже звернулася до правосуддя, щоб "передати свою історію".

Правове представництво Депардьє Cabinet Temime спростовує всі звинувачення та заявляє, що актор "не має наміру розглядати статтю", оскільки вона "містить дуже різноманітні теми, включаючи суб’єктивні оцінки та моральні судження".

Нагадаємо, 2018 року Жерара Депардьє вже підозрювали в сексуальних домаганнях. Причиною для розслідування стали звинувачення молодої акторки, ім'я якої не розголошують. 22-річна дівчина, яка працює акторкою і танцівницею, заявляла, що спершу 7 серпня, а потім 13 серпня 2018 року французький актор зґвалтував її та сексуально домагався, коли вона прийшла до нього на неформальну репетицію театральної постановки. Сталось це начебто у паризькій квартирі Жерара.

Тоді актор свою провину не визнавав, а після допитів та свідчень справу закрили влітку 2019 року.