Зірка "Круелли" Емма Томпсон зачитала вірш Шевченка на мітингу в Лондоні: промовисте відео

Британська кіноакторка, відома за своєю роллю у фільмі "Круелла", підтримала Україну на мітингу в Лондоні. Вона зачитала вірш Тараса Шевченка "Сонце заходить, гори чорніють" англійською мовою.

26 березня у Лондоні на Трафальгарській площі пройшов масштабний антивоєнний мітинг на підтримку України. Його організував мер міста Садік Хан, повідомляє 24 канал.

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Сам лондонський мер виступив з промовою, у якій йшлося про те, що Лондон пліч-о-пліч стоїть разом з Україною. Крім цього він пообіцяв виділити кошти для біженців, які прибувають до Лондона.

Емма Томпсон зачитала вірш Шевченка на мітингу в Лондоні

У мітингу взяла участь кіноакторка Емма Томпсон, яка також є головою комітету, який займається біженцями. Вона виступила за спрощення процедури отримання візи та українців.

Крім цього, під час свого виступу, вона зачитала вірш Тараса Шевченка "Сонце заходить, гори чорніють…" 1847 року англійською мовою.

"Сонце заходить, гори чорніють,

Пташечка тихне, поле німіє.

Радіють люде, що одпочинуть,

А я дивлюся... і серцем лину

В темний садочок на Україну.

Лину я, лину, думу гадаю,

І ніби серце одпочиває.

Чорніє поле, і гай, і гори,

На синє небо виходить зоря.

Ой зоре! зоре! — і сльози кануть.

Чи ти зійшла вже і на Украйні?

Чи очі карі тебе шукають

На небі синім? Чи забувають?

Коли забули, бодай заснули,

Про мою доленьку, щоб і не чули".

Емма Томпсон зачитала вірш Шевченка на мітингу в Лондоні: дивіться відео

Мітингувальники у Лондоні вимагають жорсткіших санкцій для Росії, зокрема запровадити ембарго на торгівлю нафтою та газом для країни-агресорки. Також люди просять заарештувати всі рахунки російських чиновників та олігархів.