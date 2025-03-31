Робиш те, що тобі огидно, – зірка "Скаженого весілля" вперше розповіла про пережите домагання

Українська акторка Леся Самаєва розповіла про домагання з боку старшого чоловіка. Тоді вона була зовсім юною й не наважилась нікому розповісти.

Зірка "Скаженого весілля" Леся Самаєва підтримала жертв сексуальних домагань після скандалу в Карпенка-Карого й інших навчальних закладах. Адже розуміє їх, бо теж була на їхньому місці. Про це акторка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише Show 24.

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Леся Самаєва пригадала, що пережила домагання від старшого чоловіка у шкільному віці.

Я на все своє життя запам'ятала це оніміння. Тебе ж виховують, що дорослі – це авторитет. От мене так виховували, й раптом, коли цей дорослий, який авторитет, щось робить те, чого не має робити, у мене був ступор. І головне, що я нікому про це не розповідала, бо це соромно. І я розумію цих жертв. У тебе відчуття, що ти сама винна,

– зізналась акторка.

Самаєва зізналась, що дуже добре розуміє студенток, які не наважувалися розповідати про домагання від викладачів. Бо сама має подібний досвід.

"Я чітко знаю це відчуття в юності, коли ти не можеш нічого сказати, ти чомусь робиш те, що тобі огидно. Там нічого такого катастрофічного не було, але просто я дуже чітко пам'ятаю, як мені було неприємно, але я це робила і більше про це нікому не розповідала, бо потім вважала себе винною", – зауважила вона.

Інтерв'ю з Лесею Самаєвою: дивіться відео онлайн

Акторка зізналась, що пережиті домагання вплинули на її подальше життя. Зокрема, вона не могла бути у стосунках зі старшими чоловіками, а обирала лише однолітків, бо почувалась з ними комфортно.

Леся Самаєва додала, що не наважилась розповісти про пережите батькам. Тому розуміє, чому жертви домагань і насильства почали говорити про свій досвід тільки зараз.

Тому жертви й мовчать, бо комусь соромно, комусь важко, бо як поважна людина може дозволяти таке собі? Кому повірять – дитині, яка тільки починає свій шлях, чи поважній людині?

– зазначила акторка.

Нагадаємо, Андрій Білоус попри звинувачення в сексуальних домаганнях повернувся на посаду керівника Молодого театру. Директор департаменту культури КМДА заявив, що Білоус працюватиме, доки не буде доказів його злочину. Так він відповів на акцію протесту.