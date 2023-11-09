Кардинально змінилися: 5 відомих акторів, які набрали вагу заради ролі

Чимало акторів кардинально змінювали свій імідж заради ролей у кіно. Для когось було важко навіть змінити стрижку, а хтось без вагань поправився на 30 кілограмів, аби зіграти омріяного персонажа у фільмі.

Серед таких знаменитостей: Джаред Лето, Джордж Клуні та інші. На сайті 24 Каналу дивіться добірку акторів, які набирали вагу заради бажаної ролі.

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Актори, які набирали вагу заради ролей

Джаред Лето, "Глава 27" (30 кг)

Щоб виконати роль Марка Девіда Чепмена, товстого вбивці Джона Леннона у фільмі "Глава 27", зазвичай стрункий Джаред Лето набрав 30 кг. Для досягнення цього результату він споживав велику кількість калорійної їжі: піцу, макаронні вироби, морозиво, а також розтоплений шоколад. Він також додавав до свого раціону оливкову олію і соєвий соус. На жаль, це все виявилося даремним. Фільм виявився неуспішним у прокаті, зібравши всього 56 215 доларів в Північній Америці.



Джаред Лето / Колаж 24 Каналу

Рассел Кроу, "Сукупність брехні" (29 кг)

Для виконання ролі агента ЦРУ в шпигунському бойовику "Сукупність брехні" від Рідлі Скотта, Рассел Кроу набрав 29 кг. За його словами, він навіть отримав задоволення від того, що став повнішим. Австралієць відмовився від спиртних напоїв для набору ваги.



Рассел Кроу / Колаж 24 Каналу

Роберт Де Ніро, "Скажений бик" (27 кг)

Один із найвідоміших акторів, Роберт Де Ніро, набрав 27 кг для ролі боксера Джека ЛаМотта у фільмі "Скажений бик" (1980) режисера Мартіна Скорсезе. Початково він додав 9 кг до своєї м'язової маси, досягнувши ваги 66 кг, необхідної для початкових сцен фільму. Потім він взяв 4-місячну перерву, протягом якої поправився на 27 кг для завершальних сцен, де актор зображує ЛаМотта як власника нічного клубу. Скорсезе виражав занепокоєння з приводу зайвої ваги актора, особливо через його ускладнене дихання. Але жертва Де Ніро виправдала себе, оскільки його переконлива гра принесла йому Оскар за кращу чоловічу роль.



Роберт Де Ніро / Колаж 24 Каналу

Райан Гослінг, "Милі кістки" (27 кг)

Хоча більшість акторів, які збільшують свою вагу для ролі в фільмі, отримують визнання та нагороди, Райан Гослінг був звільнений за це. Актор набрав 27 кг, щоб зіграти у фільмі Пітера Джексона "Милі кістки". На його думку, це було необхідно, щоб його герой, скорботний батько, виглядав на екрані більш переконливо. Але згодом Гослінг зізнався, що у нього та режисера були різні уявлення про те, як повинен виглядати його герой. Актор вважав, що його герой повинен важити 95 кг, і для цього він споживав багато морозива. Проте, коли режисер побачив його в такому стані на зйомках, він був неприємно вражений.



Раян Гослінг / Колаж 24 Каналу

Джордж Клуні, "Сіріана" (14 кг)

Джордж Клуні, який зіграв роль агента ЦРУ Роберта Баєра у фільмі "Сіріана", набрав 14 кг протягом 30 днів, споживаючи по одній тарілці макаронних виробів. Актор зізнався, що протягом цього місяця він швидко та у великих кількостях харчувався, аж до нудоти. Утім, це було необхідно для його ролі, і ця жертва виявилася не даремною. За свою гру в цьому фільмі Клуні отримав Оскар у номінації "Кращий актор у другорядній ролі".



Джордж Клуні / Колаж 24 Каналу